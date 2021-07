Nacional no ha podido inscribir jugadores para la Liga

El cuadro antioqueño sigue a la expectativa de poder realizar las inscripciones para la Liga Betplay y se muestras optimistas ante la situación.



Todo se desencadenó tras el fallo a favor de Cortuluá en el caso Fernando Uribe.



Debido a esto, Atlético Nacional no puede realizar la inscripción de jugadores hasta que no llegue el paz y salvo por parte del Cortuluá.



Por lo anterior, tendrían que enfrentar el campeonato con los jugadores que actualmente tiene registrados ante la Dimayor y exponerse a otro tipo de sanciones deportivas.



Según información de FUTBOLRED, quienes se comunicaron con personas de Atlético Nacional, confirmaron que no han inscrito jugadores. Pero se muestran optimistas para poder resolver la situación previo al debut de Liga que es contra Envigado.



De esta forma podrían tener todo el plantel completo y a disposición, incluyendo las incorporaciones de este mercado.



La única forma en la que el conjunto vallecaucano de el paz y salvo a los verdolagas es si abonan una deuda que está en más de cinco millones de dólares e intereses.



El mercado de pases en Colombia finaliza el próximo 2 de agosto.