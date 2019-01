Nacional sin definición: igualó sin goles frente a Once Caldas

Atlético Nacional igualó sin goles con Once Caldas en la primera fecha de la Liga 2019-I. El local intentó, pero no logró concretar las ocasiones que generó a lo largo del compromiso, frente a un ‘albo’ que contó con un inspirado Gerardo Ortiz.

Los primeros minutos fueron para el dueño de casa que intentó por los costados, generando jugadas de riesgo que carecieron de definición. Steven Lucumí, Brayan Rovira, Sebastián Gómez y Juan Pablo Ramírez, era el cuadrado mágico con el que Nacional generaba fútbol. Por derecha Gilberto García y por izquierda Déiver Machado se destacaron tanto en defensa como en apoyo en el ataque.



Al minuto 6, una jugada de laboratorio por parte del dueño de casa, asomó las intenciones de obtener la victoria. El remate realizado por Ramírez no llegó a buen destino, pese al golpe de cabeza de Daniel Bocanegra.



Por su parte, Once Caldas esperaba los embates del conjunto verdolaga, para jugar al contraataque, mediante la movilidad de Andrés Correa, pasando por Juan Pablo Nieto y Juan David Rodríguez, este último se atrevió a rematar de fuera del área, exigiendo a un José Cuadrado quien fue recibido por aplausos que bajaban desde ambas parcialidades de la tribuna.



Kevin Londoño volvía al equipo caldense tras su lesión y se mostró asociativo, gravitando en las dos bandas. Sin embargo, al no tener la pelota, sus intenciones debían cambiar a colaborar en defensa.



Al minuto 23 se originó la jugada más clara de la etapa inicial; jugada colectiva entre Lucumí, Gómez y Ramírez que terminó rematando sin potencia. Diez minutos más tarde y tras un pase de Rovira, Omar Duarte remató a la humanidad del arquero paraguayo Gerardo Ortiz, el rebote lo cazó el ‘indio’ pero la pelota no tuvo destino de gol.



En la etapa complementaria, los antioqueños comenzaron como terminaron el primer tiempo; teniendo la pelota y jugando por los costados en terreno de la visita. Mientras que el rival apelaba a las faltas para frenar el ímpetu verde. Al minuto 4, un tiro libre de García desde el sector derecho hizo exigir al golero guaraní que se estrenaba oficialmente con el `blanco blanco’. Al minuto 8, un remate de Darío Rodríguez prendió las alarmas de un Nacional que dominaba el encuentro, pero no era profundo en sus ataques.



Promediando el cuarto de hora de juego, ambos equipos realizaron su primera variante. En Nacional ingresó Aldo Leao Ramírez en lugar de Juan Pablo Ramírez siendo más asociativo en el juego. Mientras que en Once Caldas entró Javier Reina para darle más contención en el medio campo.



Al minuto 18 y en el primer toque de balón, Aldo por poco abría el marcador, con una jugada en donde le ganó en velocidad a la defensa. Sin embargo, Diego Peralta logró salvar a su equipo. Los verdolagas tuvieron más espacio y entre Duarte y Lucumí seguían exigiendo a un Ortiz que mostró porqué es considerado en la selección paraguaya.



Al final, la visita se acercó con más ganas que precisión. Un partido que le sirvió a estos equipos que darán de qué hablar en la Liga.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga en la ciudad bonita. Por su parte, Once Caldas recibe a Millonarios en Manizales.

Síntesis

Atlético Nacional 0–0 Once Caldas

Atlético Nacional: José Cuadrado (6), Gilberto García (6), Daniel Bocanegra (5), Nicolás Hernández (6), Déiver Machado (6), Brayan Rovira (6), Sebastián Gómez (5), Juan Pablo Ramírez (5), Yerson Candelo (5), Steven Lucumí (6) y Omar Duarte (5).

Cambios: Aldo Leao Ramírez (6) por Juan Pablo Ramírez (15 ST), Jean Lucas Rivera (6) por Yerson Candelo (19 ST).

D.T.: Paulo Autuori.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (7), David Gómez (5), Diego Peralta (5), Andrés Correa (6), Edwin Velasco (5), Mauricio Restrepo (5), Juan David Rodríguez (6), Juan Pablo Nieto (5), Kevin Londoño (5), Carlos Lizarazo (5) y Darío Rodríguez (5).

Cambios: Javier Reina (5) por Carlos Lizarazo (14 ST), Marcelino Carreazo (5) por Kevin Londoño (22 ST), Juan José Salcedo (SC) por Darío Rodríguez (32 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: No hubo.



Amonestados: Daniel Bocanegra (32 ST) en Atlético Nacional. Diego Peralta (5 PT), David Gómez (30 ST), Darío Rodríguez (30 ST) por el Once Caldas.



Expulsados: No hubo.



Figura: Gerardo Ortiz (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 26.115 personas.



Partido: Bueno.



Árbitro: Carlos Ortega (6).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED en Medellín