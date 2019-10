Nacional ganó, sigue líder y clasificó 

Atlético Nacional venció 1-0 a Rionegro en la fecha 17 de la Liga II-2019 y confirmó su lugar en los cuadrangulares finales.

Los verdolagas tuvieron orden defensivo y lograron hacerle daño a un conjunto dorado que no supo emplear herramientas ofensivas. Desde los primeros minutos del primer tiempo, Nacional salió a buscar la victoria, con remates de Pablo Ceppelini, Hernán Barcos, Yerson Candelo y Jarlan Barrera.



Al minuto 34, Jarlan Barrera le entregó la pelota a Pablo Ceppelini, el uruguayo hizo un sombrero que descontó dos rivales y se la pasó a Daniel Muñoz, quien definió con pierna derecha lejos del alcance de Luis Delgado, abriendo el marcador para el local.



Tras el gol, Nacional se adueñó de la pelota y seguía atacando el área rival, aunque no era contundente. Jarlan Barrera era el socio de todos y con su juego, los verdolagas aumentaban el volumen ofensivo.



En la etapa complementaria, Rionegro adelantó sus líneas y atacaba por la banda izquierda a Nacional. Al minuto 7, un remate de Mauricio Gómez exigió a José Cuadrado.



Al minuto 22, Uribe, quien ya había probado a Cuadrado, exigió de nuevo al portero con una media chalaca sobre la mitad del área. El partido seguía de ida y vuelta, con un Nacional que no era tan profundo como en el primer tiempo.



Al final, Nacional consiguió una victoria importante que le permite asegurar la clasificación, mientras que Rionegro se complicó para aspirar al grupo de los ocho y en la tabla del descenso.



En la próxima fecha, Nacional visita en Cali al América, mientras que Rionegro recibe en el estadio Alberto Grisales al Deportivo Cali.



REDACCIÓN FUTBOLRED