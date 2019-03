Nacional, más cerca del grupo de los ocho: derrotó 1-3 a Cúcuta

Este sábado Atlético Nacional derrotó, en condición de visitante, a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. El equipo de Pablo Autuori ganó 1-3 y suma 15 puntos en la Liga, le resta un encuentro aplazado por la fecha 8 contra Independiente Medellín.

El comienzo del partido fue intenso y con dos equipos que se mostraron agresivos en la búsqueda del arco rival. Nacional fue el primero que se aproximó por intermedio de Vladimir Hernández quien se mostró incisivo en el uno contra uno frente a la defensa motilona. Los de casa tuvieron una de la más claras al minuto 18 a través de un remate de media distancia de Jonathan Agudelo que se estrelló en el vertical derecho de la portería norte del General Santander.



Al minuto 35 el arquero Chaverra del Cúcuta tuvo dos apariciones providenciales para evitar el grito de gol visitante. Ceppelini y Barcos exigieron los reflejos del cancerbero local que respondió bien a la exigencia de Nacional que manejó de mejor manera el balón durante la etapa inicial. Cuando el reloj marcaba el minuto 41 llegó la primera anotación de la tarde en una buena salida del Cúcuta Deportivo que provocó un centro preciso de James Castro y la definición de cabeza de Jonathan Agudelo.



En el comienzo del periodo complementario Cúcuta pudo ampliar la diferencia de manera rápida mediante una acción de Agudelo, pero este no remató con la puntería que lo caracteriza. Nacional reaccionó y al minuto 11 empató las acciones por intermedio del recién ingresado Hayen Palacios quien capitalizó de cabeza un centro de Ceppelini enviado al corazón del área.



El conjunto local no se repuso del gol en contra y esa situación la aprovechó Nacional para seguir de largo en el marcador. Apenas tres minutos después de haber logrado el empate, el conjunto visitante volvió a celebrar, pero esta vez por intermedio de Hernán Barcos quien generó un contragolpe y definió con inteligencia ante la salida del arquero local. Cúcuta Deportivo se sacudió y adelantó las líneas en busca del empate, pero sus hombres de ataque no estuvieron precisos para definir. A pesar de generar acciones de riesgo, no hubo claridad para anotar.



Al minuto 33 y tras una jugada de tiro libre, Atlético Nacional amplió la diferencia por intermedio de Brayan Rovira quien tomó el rebote producido por la barrera y en solitario definió con fortaleza a pocos metros del arco local. Cúcuta buscó reaccionar con la inclusión de Wilder Guisao y Lisandro Cabrera, pero no fueron solución para la falta de profundidad del equipo motilón. En los minutos finales el equipo visitante se replegó bien y administró el tiempo para sellar una victoria valiosa para los intereses verdolagas en la tabla de posiciones.

Cúcuta Deportivo 1 – Atlético Nacional 3

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (5), James Castro (5), Braynner García (4), Javier López (4), Mauricio Duarte (5); Harrinson Mancilla (6), Jhon Hernández (5), Matías Pérez (5), Luís Miranda (5), Jeysen Núñez (4) y Jhonathan Agudelo (6).

DT: Sebastián Méndez.



Atlético Nacional: José Cuadrado (6); Carlos Cuesta (6), Daniel Bocanegra (5), Nicolás Hernández (5), Cristian Mafla (4); Brayan Rovira (7), Sebastián Gómez (6), Pablo Ceppelini (7), Yerson Candelo (5); Vladimir Hernández (6) y Hernán Barcos (6).

DT: Pablo Autori.



Partido: Bueno.



Goles Cúcuta Deportivo: Agudelo (40 PT)



Goles Atlético Nacional: Palacios (11 ST), Barcos (14 ST), Rovira (33 ST)



Cambios Cúcuta Deportivo: Wilder Guisao por Núñez (28 ST) y Lisandro Cabrera por Hernández (35 ST)



Cambios Atlético Nacional: Hayen Palacios (7) por Cándelo (1 ST), Andrés Perea por Bocanegra (17 ST) y Cristian Blanco por Ceppelini (42 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.



Expulsados Atlético Nacional: No hubo.



Amonestados Cúcuta Deportivo: Mancilla (40 PT), Agudelo (43 PT), Miranda (2 ST), Hernández (6 ST), López (32 ST) y Pérez (36 ST)



Amonestados Atlético Nacional: Rovira (18 PT), Hernández (13 ST), Gómez (45 ST) y Blanco (45+4 ST)



Detalle: Atlético Nacional venció a Cúcuta y volvió a ganar luego de seis jornadas.



Figura: Pablo Ceppelini, volante Atlético Nacional (7).



Estadio: General Santander.



Asistencia: 40.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (6).





DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para EL TIEMPO

Cúcuta