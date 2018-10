Nacional pegó primero: derrotó 0-1 a Leones en semifinales de la Copa

Atlético Nacional venció a Leones como visitante por 0-1 en el Metropolitano de Itagüí en la semifinal de ida de la Copa Colombia y tomaron una pequeña ventaja en esta serie que define el clasificado a pelear por el título.

En la primera llegada del verde al arco de Leones llegó la única anotación. En el minuto cuatro, Diego Braghieri metió un pelotazo cruzado a la banda derecha para Steven Lucumí, el extremo estaba sin marcas, fue hasta el fondo y mandó un centro rastrero que Dayro Moreno transformó en el 0-1.



Desde ese momento, Nacional le bajó a la intensidad y permitió que Leones llegara más. La primera para los locales llegó en el minuto 11 con un disparo de media distancia de Antony Otero que pasó cerca del palo de la mano derecha de Christian Vargas.



En el minuto 20, los felinos llegaron a su ocasión mas clara del primer tiempo. Otero le cedió un pase a Sebastián Gómez, quien de media distancia remató y Vargas tuvo que esforzarse para mandar el balón a su lado izquierdo.



Posteriormente, Nacional volvió a llegar, esta vez con Yerson Candelo. El volante recibió el balón por la banda derecha y de larga distancia intentó, pero el golero Cristian Arroyave mandó el balón al tiro de esquina. La última del primer tiempo también fue para el visitante en el minuto 42. Desde un tiro libre en la zona derecha, Daniel Bocanegra le movió el balón para que Carlos Rivas rematara y el balón pasó cerca del palo de la mano derecha de Arroyave.



Para la segunda mitad, Nacional salió a tener más la pelota y no dejar tanto a Leones a su equipo. En el minuto 13 del complemento, Roger Lemus intentó de media distancia, pero el balón fue al medio y Vargas controló fácilmente. En el minuto 15, volvió a inquietar Nacional. Candelo recuperó un balón en la salida de Leones desde el fondo, se la dio a Dayro, pero el balón le quedó largo y no pudo rematar bien el balón.



En el minuto 20 fue la primera del local en la segunda mitad. Otero recibió el balón por la izquierda, remató de fuera del área, pero el balón fue atrapado por Vargas. En el minuto 29, volvió a llegar el verde. Gustavo Torres se escapó por derecha, mandó un centro para Helibelton Palacios que la logró puntear, pero Arroyave lo tapó.



En el minuto 40, Omar Duarte casi pone el segundo. Candelo centró desde la derecha y Duarte se levantó, pero cabeceó por encima del arco. En los último minutos, Leones intentó llegar, pero no lo hizo de manera clara. Nacional dominó más el balón y cerró el compromiso. La vuelta se jugará el 11 de octubre en el Atanasio Girardot a las 7:45 p.m.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín