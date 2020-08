Adiós a Osvaldo Marcial Palavecino, cuarto goleador histórico del FPC

Osvaldo Marcial Palavecino llegó en silencio al fútbol colombiano y marcó historia. Fue durante mucho tiempo el segundo goleador histórico del profesionalismo, hasta la aparición, primero, de Iván René Valenciano, y después, del máximo artillero del FPC, Sergio Galván Rey.

Palavecino falleció este domingo en su país natal, Argentina, a los 71 años, víctima de un paro cardiaco.



Jugó en Nueva Chicago, Vélez Sársfield y Argentinos Juniors, en su país, antes de ser contratado por el entonces llamado Cristal Caldas en 1975. Se destacaba por su potencia y su fortaleza para cabecear. Curiosamente, por esos años el club blanco logró traer a varios artilleros desconocidos que triunfaron en el país: Palavecino, Ramón Orlando Gómez, Mario Bianchini y, muchos años después, Galván Rey.



Estuvo dos años en ese club y mostró una enorme capacidad goleadora: anotó 52 goles en 100 partidos y ayudó a que el equipo clasificara por primera vez a una fase final de la Liga, en 1976.



Ese poder anotador hizo que Atlético Nacional se fijara en él como refuerzo para la Copa Libertadores de 1977, tras haber ganado el título local un año antes. Y con los verdes también brilló, con 84 tantos en 166 encuentros.



En 1980, Independiente Medellín quiso armar un equipo para pelear todo y contrató a varios de los mejores jugadores del fútbol local. A sus filas, al lado de nombres como Ernesto Díaz, Juan José Irigoyen, Henry Caicedo y Luis Gerónimo López, llegó Palavecino. Pero ese DIM no rindió y sus cifras con el rojo no fueron tan brillantes: 7 goles en 34 partidos.



Un año después, Santa Fe trató de armar otra delantera con jugadores experimentados y triunfadores en el fútbol local y juntó a Eladio Vásquez, Palavecino y Miguel Ángel Converti. A pesar de que aportó 21 goles en 46 partidos (más otros cuatro en la efímera Copa Colombia), los rojos no llegaron a las finales.



En 1982 pasó a Millonarios, con el que convirtió 19 goles en 43 partidos, y al año siguiente reforzó al Cúcuta Deportivo, donde consiguió 17 tantos en 37 partidos. En 1984 volvió a Santa Fe y cerró su carrera en el Tolima, en 1985.

Con 204 anotaciones, Palavecino es el cuarto artillero histórico del fútbol colombiano, solo superado por Sergio Galván (224), Iván René Valenciano (217) y Hugo Horacio Lóndero (211). Tras abandonar el fútbol, regresó a su país, donde uno de sus hijos, Rubén Osvaldo, también fue jugador profesional: actuó, entre otros equipos, en Boca Juniors.

#Institucional | Lamentamos el fallecimiento de unos de los mayores goleadores de nuestra historia, Oswaldo Marcial Palavecino. A su familia en Argentina y amigos, les enviamos un abrazo de fortaleza en este difícil momento. pic.twitter.com/aItoILGHl5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 16, 2020

