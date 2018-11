Javier Giraldo Neira, maestro de periodistas, murió en Manizales

Javier Giraldo Neira, uno de los periodistas deportivos más importantes de la historia del país, formador de comunicadores, falleció este jueves en Manizales, a los 78 años.

Giraldo Neira fue uno de los principales periodistas del país, incluso, muchos comunicadores lo catalogaron uno de los íconos del periodismo deportivo colombiano, gracias a sus 59 años de experiencia en los diferentes medios que trabajó, en los cuales descolló por su vocabulario fino y el uso de adjetivos.



Nacido el 21 de febrero de 1940 en Manizales, con una estatura de 1,68 metros, se destacó deportista en el fútbol, el baloncesto y el ciclismo. Pasó de los escenarios de competencia a las cabinas de radio, espacios en los que pudo hablar de diferentes disciplinas, dados sus cubrimientos en Juegos Olímpicos, eliminatorias y mundiales de fútbol, y se recuerda su labor en el récord de la hora de Martín Emilio Cochise Rodríguez, en el velódromo Agustín Melgar de la ciudad de México.

Formado en una familia vinculada a la prensa, inició su ejercicio cuando era un adolescente, pese a la oposición de su padre, don Berardo, que paradójicamente fue gerente del diario La Patria, pero no quería que Javier fuera periodista. Su hermano Luis Enrique ofició como redactor en el mencionado periódico.



“Empecé mi carrera a nivel nacional a los 17 años de edad junto a Carlos Arturo Rueda, considerado el narrador deportivo más polifacético e importante que ha tenido nuestro país”, declaró a eje21, en el 2012, año en el que supuestamente renunció a Caracol Radio. Sin embargo, hubo varias especulaciones y se señaló que su salida se dio por desacuerdos con su jefe. Con Rueda debutó en la vuelta a Colombia.



Aunque se graduó de abogado en la Universidad de Caldas, nunca practicó la profesión y en un acto de rebelión hacia su progenitor tuvo que marcharse de su casa para ejercer por primera vez atrás de un micrófono, precisamente en la desaparecida Radio Luz, una emisora de un kilovatio de potencia, en la cual montó un programa tan exitoso que fue llamado de otras estaciones, así empezó su camino hacia la cumbre y llegó a Todelar, donde fue gerente y redactor por cerca de 20 años, mismo cargo ocupado después en Caracol durante un periodo casi similar, hasta diciembre del 2012.

Escuela de comentaristas en Manizales

A Giraldo Neira se le reconoció ser el padre putativo de varios de los comentaristas reconocidos en el territorio nacional, entre quienes se destacan: César Augusto Londoño, Esteban Jaramillo, Mario César Otálvaro, Iván Mejía, Javier Hernández Bonnet, Germán Mejía Gallo, Ricardo Orrego, Ricardo Henao, Arley Londoño, Duván Marín, entre otros que continúan con su legado.

"Gran comentarista, estupendo polemista, crítico implacable, voz e influencia con una capacidad oratoria única, y un maestro en todo el sentido de la palabra. Tenía olfato increíble para detectar talentos, creó una escuela e impulsó generaciones de periodistas, no solo en Manizales. Para mí, el modelo a seguir, lo escuchaba desde niño y era mi ídolo por aquello de la radio y el fútbol, y luego tuve el orgullo de recibir sus enseñanzas y trabajar a su lado casi una década. Como a tantos otros, me dio la primera oportunidad y marcó el derrotero de mi vida”, le dijo Otálvaro a EL TIEMPO.



Cuando comenzó no existía la crítica deportiva, pues los comentaristas solo hacían apuntes y él moldeó los análisis, transformó el ejercicio.

La fundación de Nuevo Estadio

En 1970 le surgió la idea de crear un impreso, porque lo que veía en los periódicos de Bogotá no lo llenaba. De esta manera nació Nuevo Estadio, edición especializada en fútbol que circulaba los lunes con 105 mil ejemplares y que se leyó en Estados Unidos, Perú, Ecuador y Venezuela.



El ‘decano’, su sobrenombre, fue director de deportes en La Patria y Nuevo Estadio. Este último empezó un declive, contexto que lo sacó de circulación y lo llevó a la web hasta el 21 de diciembre de 2011, fecha en que el Once Caldas perdió la final del rentado colombiano por penales Contra Junior. El ‘doctor’, otro seudónimo usado por sus colegas fundó la ya desaparecida estación Ondas del Nevado. de gran popularidad en los años 70.



Durante varias décadas expuso sus pensamientos en Estadio y Multitudes, su programa bandera, en el que desarrolló su estilo casi cantado y declamado; los oyentes al unísono sintonizaban esta emisión y sus palabras fueron sinónimo de credibilidad y criterio.



Jamás quiso irse de su ciudad natal, dada su intención de sobresalir desde la provincia. Si bien recibió propuestas de Bogotá, Cali y Medellín, se sintió cómodo en Manizales y cumplió su objetivo de ser reconocido desde el plano local en el ámbito nacional.

Los caballos y las mujeres, sus otras pasiones

Aparte del fútbol, se recuerda su hobby por la crianza de caballos de paso, uno de los más recordados fue terremoto, un equino criado en 1993 y según datos recolectados fue señalado el mejor ecuestre de ese año y el principal del planeta en su categoría.

Ya en la universidad durante su juventud contó una de sus anécdotas con las damas: "Cuando estaba estudiando derecho llevé cinco serenatas en una misma noche”, le confesó a César Augusto Londoño en Acceso de Win Sports.



Sus declaraciones fueron de frente, imparciales y hablaba con la verdad, quizás ese escenario lo llevó a recibir intimidaciones: "Fui amenazado de muerte tres veces. En una de esas el sicario que me iba a matar, me llamó a decirme que no quería silenciar la voz que lo había acompañado en la cárcel durante varios años”, le expresó a Londoño.

Despedida de los medios

El ‘decano’ se unió al reconocido comunicador Wilmar Torres Londoño de los dueños del balón de RCN y juntos por primera vez formaron la dupla del comentario en los partidos del Caldas, cuyo proceso duró cinco años, según Torres Londoño.



Tras trabajar con Wilmar debió retirarse definitivamente, a causa de sus permanentes inconvenientes de salud y posterior a un homenaje recibido en el estadio Palogrande. Se despidió de los aficionados en su relato final el 3 de abril del 2016, día en el que el Once cayó 0-1 contra Millonarios.

Javier Giraldo Neira, periodista. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Giraldo decidió irse a vivir a la Palmera, una finca de su propiedad ubicada a 45 minutos de Manizales, en sector turístico llamado Santagueda.

Mucho se hablaba de los quebrantos de Javier, puesto que su memoria ya no era la misma, olvidaba muchas cosas a lo que se le sumó su hospitalización el pasado 23 de octubre por unos fuertes dolores estomacales que conllevaron a una cirugía de vesícula y su recuperación fue tan rápida que pudo ser dado de alta.



Pero el pasado domingo fue nuevamente internado y operado a causa de un supuesto foco infeccioso generalizado, sin que los médicos hallarán razones explicables de las afecciones del ‘decano’, inclusive, a los galenos les pareció muy extraña la situación, que desencadenó su muerte en la mañana de este jueves.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales