Murió 'Turrón' Álvarez, el primer gran ídolo de Atlético Nacional

Humberto ‘Turrón’ Alvarez no solo se destacó por su talento, por su capacidad goleadora, sino porque además no le gustaba perder y que hacía respetar tanto su fútbol como su nacionalidad. De fuerte temperamento, no le temblaban ni el pulso ni la voz para pararse frente a frente con las figuras extranjeras que poblaron nuestro fútbol. Y además tuvo la osadía de ponerse al frente del equipo de su corazón, Atlético Nacional, para evitar que desapareciera. Y estuvo siempre pendiente de su equipo hasta su muerte, ocurrida este domingo, a los 88 años.

Jugaba de número 10, pero podía hacerlo también en cualquiera de las posiciones de ataque. Incluso llegó a jugar de zaguero central. A Alfredo di Stéfano le preguntaron una vez en España si era el mejor jugador del mundo. El argentino lo negó. “En Colombia hay uno mejor que yo, y le dicen Turrón”, respondió.



¿Y por qué le decían ‘Turrón’? El apodo le quedó desde niño. Cada vez que le daban algún dinero se iba a la tienda de su barrio a comprar una panelita de leche. Costaban un centavo. El tendero terminó bautizándolo: “Ahí viene ‘Turrón’”. Y así se quedó.



Su historia está íntimamente ligada a la de Nacional, que nació como Atlético Municipal en marzo de 1947. ‘Turrón’ llegó al equipo a finales de ese año. Le tocó la época en que solo jugaban criollos, el cambio de nombre de Municipal a Nacional en 1950 y las primeras campañas, en las que, a pesar de su talento, la lucha contra otros equipos llenos de figuras era muy desigual. Nacional, por esos años, era habitual visitante de la parte baja de la tabla.



Todo cambió en 1954, cuando, con el ‘Pacto de Lima’, se fueron muchas figuras y Nacional también le apostó, por primera vez, a contratar jugadores extranjeros. Al mando del argentino Fernando Paternoster, lograron la primera estrella. La formación la repite de memoria el propio ‘Turrón’: Mejía; ‘Burro’ Echeverry, Miotti y Calle; Gianastasio, Terra; Mosquera, Zazzini, Gambina, Álvarez y Moyano.



‘Turrón’, decíamos, siempre luchaba por ganar. Fueron legendarias sus discusiones con Miguel Zazzini, a quien le gustaba mucho hacer túneles y gambetas. Alguna vez contó Hernán Peláez Restrepo que a Zazzini le preguntaron qué significaba el gol. “La interrupción del partido”, respondió. Álvarez, en cambio, traducía ese dominio en goles. De ahí sus peleas.

Humberto 'Turrón' Álvarez, en 2018. Foto: Andrés Ríos



El respeto que ‘Turrón’ generaba entre sus rivales se puede resumir en la siguiente anécdota: fue convocado a la Selección Colombia para el Suramericano de 1957, en Lima, pero llegó lesionado. Colombia no había llevado un médico capacitado. Néstor Raúl ‘Pipo’ Rossi, rival suyo en la época de El Dorado con Millonarios, fue a buscarlo al hotel y le preguntó qué le pasaba. Al día siguiente, el médico de la Selección Argentina se presentó al hotel, le hizo tratamiento y hasta le entregó medicamentos. Se recuperó y alcanzó a jugar los últimos tres partidos del torneo.



El fútbol de la época no dejaba mucho dinero. Los premios se prometían, pero muchas veces no se cumplían. El tema era mucho más romántico: les daban vestidos de paño, estilógrafos… Pero ‘Turrón’ llegó al extremo de pagar para jugar con tal de salvar a Nacional. En 1958, el equipo estaba a punto de desaparecer. Los jugadores, para seguir en competencia, armaron una ‘natillera’: empezaron a recaudar fondos para mantenerlo con vida. Ellos mismos vendían la boletería, hacían la logística del estadio se encargaba de mantenerlo en funcionamiento. Lo que se recaudaba en taquillas se repartía entre ellos. Si no fuera por el empuje de Álvarez, quizás Nacional hubiera corrido la misma suerte de muchos equipos de esa primera década del fútbol profesional, que desaparecieron para nunca más volver, como el Boca Juniors de Cali, Deportes Caldas, Huracán de Medellín, Libertad de Barranquilla, Universidad y varios más.



Durante mucho tiempo rechazó ofertas para irse a otros clubes, hasta que en 1960 aceptó una oferta del Deportivo Cali. Solo duró un año y se devolvió a Nacional, y luego terminó su carrera en el Independiente Medellín, en 1962, con solo 32 años, cuando su rodilla derecha le impidió seguir. Ahí comenzó otro de sus trabajos destacados, el de formador de jugadores. Solo se animó a dirigir un club profesional en 1969, cuando estuvo a cargo del Medellín en 17 encuentros.



A los 88 años, ‘Turrón sigue siendo el referente histórico de Nacional, un club que le debe mucho a él. Lo hizo grande con su fútbol y lo mantuvo con vida cuando estaba moribundo. Que eso no se olvide.



Humberto Álvarez

Nacimiento: 30 de junio de 1930.

Equipos: Nacional (1948-59 y 1961), Cali (1960) y Medellín (1961-62).

Partidos jugados: 287.

Goles: 97.



Tomado del libro '¡Jueguen, muchachos!' de José Orlando Ascencio (Intermedio Editores, 2018).