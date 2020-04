Adiós a Alfonso Sepúlveda, el símbolo de la cantera de Santa Fe

El ojo de Alfonso Sepúlveda le dio a Santa Fe prácticamente a todas las figuras surgidas de su cantera, desde Alfonso Cañón, el jugador más importante de su historia junto a Omar Pérez, hasta los que acaban de aparecer en el profesionalismo. Don Alfonso, uno de los grandes formadores del fútbol colombiano, falleció este lunes, a los 85 años.

Fueron más de 50 años de trabajo en la base santafereña, inculcando los valores de entrega y garra que caracterizaron siempre al club. La lista de figuras que pasaron por sus manos fue enorme: Carlos 'Copetín' Aponte, Alonso ‘Cachaco’ Rodríguez, Freddy Rincón, Adolfo Valencia…



Se vinculó a Santa Fe en 1959. “En ese tiempo me rompí la tibia y el peroné jugando, no había tanto adelanto en la medicina deportiva y me tuve que retirar. Aún enyesado me dieron el primer grupito infantil para dirigir en el club”, le dijo Sepúlveda al diario Mío en 2012.



Sepúlveda tenía que trabajar mucho en ese entonces para hacer que el jugador que llegaba a Santa Fe se concientizara de que podía ser profesional. Dos de las grandes figuras ‘cardenales’ de la historia pasaron por sus grupos.



"Yo tuve cantidad de jugadores. Me acuerdo que a Alfonso Cañón y a Ernesto Díaz nos tocaba cuidarlos por tanta piratería que había en ese entonces. Todo el mundo quería llevarlos a jugar a Fontibón, al Samper Mendoza y a toda parte", recordó en su momento. Se puede decir, entonces, que el primer jugador colombiano exportado a Europa, Díaz, se fue con su sello.

Alfonso Sepúlveda (cen.), en un homenaje del club en 1988. Foto: Cortesía Arturo Boyacá

Era tan bueno su trabajo que incluso, alguna vez, llegó un equipo y se lo llevó un grupo completo.

Esa camada de Rincón, Niño y Cabrera, quienes eran tan buenos que vinieron los directivos del América y se los llevaron FACEBOOK

Sepúlveda, además, fundó una empresa que muchos futbolistas bogotanos tienen presente, Guayos As, símbolo del deporte aficionado en la capital, pero que incluso llegó a vestir al plantel profesional de Santa Fe en 1991, antes de las épocas de los millones y millones por patrocinios de indumentaria deportiva.



“Se nos fue el más grande referente de Santa Fe y del fútbol bogotano. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos de su virtud no solo para desarrollar el talento de tantos jugadores, sino la manera como utilizó el fútbol para aportar hombres de bien a nuestra sociedad. Profundo pesar y eterna gratitud”, declaró a EL TIEMPO Arturo Boyacá, quien fue jugador suyo y en sus etapas como técnico lo acercó siempre como asesor al plantel profesional.



Su relación con Santa Fe se acabó el año pasado. Los últimos frutos de su trabajo en el plantel profesional son Edwin Herrera, que estuvo en el Preolímpico de este año con la Selección Colombia, y Juan Sebastián Pedroza. No pisó una cancha como jugador del club, pero es un símbolo ‘cardenal’. Paz en su tumba.



