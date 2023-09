La violencia parece postrarse sobre el fútbol colombiano. En menos de una semana, el asesinato del presidente de Tigres, equipo de la segunda división, y la gresca que se vio en el último partido entre Patriotas y Cúcuta Deportivo, también en la B, han recordado que lamentablemente la lucha contra la violencia en el deporte está lejos de ganarse.



(Asesinado Édgar Páez, presidente del club Tigres, de Bogotá).

De hecho, en medio de los lamentables actos que han copado los titulares de prensa en estos días, sobresalió el reciente testimonio que dio en sus redes sociales Carolina Arboleda, una ingeniera que vivió de cerca uno de los hechos que han enlutado al fútbol bogotano en el último tiempo: el asesinato de Julián Andrés Garzón, hincha de Santa Fe que fue atacado en plena estación de Transmilenio, el miércoles 10 de agosto de 2016, por un barrabrava de Millonarios.



Su relato, publicado en las últimas horas con la intención de compartir las enseñanzas que le ha dejado lo ocurrido, es revelador.



(La batalla campal entre jugadores de Cúcuta Deportivo y Patriotas en Torneo de Ascenso).

'Él murió en mis brazos'

Carolina Arboleda. Foto: TikTok Carolina Arboleda

Según reportó en su momento la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque contra el hincha de Santa Fe ocurrió aquel 10 de agosto de 2016, en la calle 19 con carrera tercera, en la estación Las Aguas, de Transmilenio.



Entonces, un supuesto barrabrava de Millonarios lo atacó con arma blanca, dejándole heridas de las que no se pudo curar.



Ahora, siete años después, Carolina Arboleda, ingeniera que en el último tiempo se ha dedicado a crear contenido en redes sociales sobre amor propio, comentó que Julián Garzón falleció en sus brazos.

Según contó la mujer, para ese entonces ella estaba estudiando inglés en el Centro Colombo Americano, ubicado en el centro de Bogotá. Aquel miércoles 10 de agosto, tenía clase a la 1 p.m., pero su bicicleta se dañó. Por tanto, terminó tomando un bus y, sobre las 2:20 p.m., llegó a la estación de Las Aguas, en el momento en el que el hincha de Santa Fe fue atacado por Sergio Francisco Mayorga, quien al parecer llevaba una camiseta de Millonarios.

"Ese es el momento en el que conecto con Julián (Garzón). Él me mira a los ojos, él traía su camiseta de Santa Fe, y nos vimos y él se cayó en mis pies. Me abrazó prácticamente en mis pies", relató en su cuenta de Tik Tok.



"Él intentaba hablar, pero le salía muchísima sangre por la boca Yo le dije: 'No hables, tranquilo, yo te voy a ayudar", recordó sobre el momento del ataque que sufrió el hincha de Santa Fe.



"Yo superconvencida de que lo iba a salvar le metí las manos aquí (señala el cuello), que fue lo que aprendí en un curso de primeros auxilios", añadió.



"Yo estaba auxiliándolo. Había un profesor de la Universidad del Rosario, y él dijo: 'Usted téngalo ahí, no lo suelte, yo voy a buscar en qué llevarlo'. La Policía llegó y cogió al que le hicieron eso. No tenían donde montarlo (al herido) y el profesor consiguió un taxi. Yo en ningún momento lo solté. La Policía nos abrió camino hasta el Hospital San Ignacio (En la Pontificia Universidad Javeriana). Se los juro que un minuto antes de bajarnos, él empezó a convulsionar demasiado. Ahí yo lo solté, le hice reanimación, lo que sabía... intenté, le pedí a Dios, oré.. pero él se desgonzó", narró la mujer.



"Él murió en mis brazos", contó.

'En una meditación subo al cielo y él me dice, Caro, tú misión no era salvarme era acompañarme'

Carolina Arboleda. Foto: TikTok Carolina Arboleda

En uno de los videos en los que habló de lo ocurrido, Arboleda expresó: "Esto impactó mi vida demasiado fuerte. Yo hice todo todo para intentar ayudarlo, y murió en el taxi mientras lo llevábamos al Hospital San Ignacio".



De hecho, después de lo ocurrido, manifestó que pudo 'hablar' con él en una meditación.



"Según yo, mi misión era salvarlo (...) En una meditación subo al cielo y él me dice: 'Caro, tú misión no era salvarme era acompañarme'" (sic), relató.



Entonces, en ese diálogo que dice haber sentido que tuvo, el fallecido le habría dicho: 'Mi peor miedo era morir solo'.



Arboleda, quien es madre soltera desde los 16 años, cerró: "Todas las cosas feas que nos pasan tienen un motivo muy lindo (...) "En ese momento fue muy feo, muy duro... todos los días tenía que ir a revivir el proceso, y ver todos los días la mancha de sangre ahí. Pero hoy le doy gracias a Dios por permitirme vivirlo porque aprendí, fue algo muy lindo... y que él me lo dijera fue aún más especial".

Así se registró el hecho

El hombre que perpetró el ataque mortal contra el hincha de Santa Fe fue identificado como Sergio Francisco Mayorga Pinzón, quien fue enviado a la cárcel por lo ocurrido.

