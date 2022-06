Este miércoles primero de junio se confirmó el fallecimiento del capo del 'Cartel de Cali', Gilberto Rodríguez Orejuela, que pagaba una condena en una cárcel de Estados Unidos.

Rodríguez Orejuela, de 83 años, estaba preso en una cárcel de ese país desde el 3 de diciembre de 2004, después de que se lograra su captura en Colombia en 1995.



(Jurgen Klopp: video del baile con una mochila colombiana, de no creer)

(Alexandre Pato: su vida en un motel, fiesta con drogas y el brazo biónico)

Las dedicatorias

Los vínculos con el fútbol fueron conocidos. Se le vinculó con nexos con el América de Cali y varios jugadores de la época le dedicaron sus actuaciones.



Uno de ellos fue Anthony de Ávila, el delantero americano que fue gran figura del club vallecaucano.



En julio de 1997, De Ávila fue centro de polémica. El samario les dedicó un gol a los hermanos Rodríguez Orejuela, detenidos en ese entonces en Bogotá por narcotráfico.



De Ávila, un autogol de cartel', tituló EL TIEMPO. Era 20 de julio y 'el Pitufo' anotó el gol con el que Colombia derrotó a Ecuador en eliminatorias. Esa fue una victoria importante porque el equipo nacional llevaba cinco partidos sin ganar, y quedó muy cerca de clasificar a Francia 1998.



Tras la anotación, De Ávila dijo: "La verdad que me siento contento. Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombres, pero con mucho amor y con mucha humildad se lo dedico a ellos, que son Gilberto y Miguel".



Las primeras informaciones señalan que la familia del excapo del cartel de Cali venían pidiéndole autorización al gobierno de Estados Unidos para poderlo visitar en la cárcel de baja seguridad de Butner, en Carolina del Norte, pero no fue posible.



Las investigaciones que se llevaron a cabo en la época aseguran que Miguel y Gilberto Rodríguez llegaron a finales de los años 70 al América, como empresarios del área farmacéutica. Contrataron a grandes jugadores como Juan Manuel Battaglia, Gerardo González Aquino, Willington Ortiz, Julio César Falcioni, César Cueto entre otros, para hacer grande al club.



Luego vinieron hombres de la talla de Ricardo Gareca y Roberto Cabañas, con quienes el club vallecaucano hizo grandes gestas y se coronó campeón de Colombia en varias ocasiones y fue protagonista de finales de la Copa Libertadores.



(Byron Castillo: la novela no para, acá, otro capítulo de amor y dolor)

(Egan Bernal ataca a las 'barras bravas' de Gustavo Petro, vuelve y carga)



DEPORTES