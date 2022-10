Una foto de algunos jugadores de Santa Fe en la que están junto a unas jóvenes modelos, una de ellas reconocida por publicar contenido en la red Onlyfans ha desatado polémica.

Y lo ha sido porque la publicación se dio a conopcer después de la pérdida del elenco bogotano, 4-0, a manos de Alianza Petrolera.



(Presidente de Federación de Caza muere embestido por búfalo al que quería cazar)

(Nairo Quintana, contra las cuerdas: exjefe de Arkea se despacha por el tramadol)



Aparecen en ella Matías Mier y Geisson Perea, entre otros jugadores, quienes posaron al lado de las mujeres.

La aclaración



Se ve que la imagen fue tomada en el ascensor del hotel de concentración del equipo bogotano.



"La foto fue cuando llegamos al hotel, antes del partido. Ellas nos pidieron la foto y lo hicimos sin problema. De todas maneras estamos tranquilos, si el club quiere, puede pedir las imágenes de seguridad del hotel, porque no tenemos nada que esconder”, le dijo a Futbolred uno de los jugadores.



César Herrera, periodista, contactó a la mujer de la foto y compartió un audio de la conversación en la que ella acalró la situación.



"No sé de dónde sacan eso de los chicos. Ellos no hicieron nada con nosotras. Íbamos para otro piso diferente y noté que venían entrando como muchas personas y pregunté en la recepción que qué equipo era. Me dijeron que eran los de Santa Fe entonces yo les pedí una foto”, aseguró.



"Luego de eso (la foto) cada uno se subió al ascensor. No sé de dónde sacan que nosotros les prestamos un servicio. Ojalá eso hubiera sido así”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe y la foto que explotó en redes. Foto: Tomada de @spencer_castillo29



(

(



Deportes