En medio del curso de la pelota, los jugadores colombianos han sido noticia por cuenta de su vida sentimental.

En los últimos meses, el mayor eco mediático por dicha razón lo ha tenido Fredy Guarín, quien hoy mantiene un vínculo sentimental con la veterinaria Pauleth Pastrana. Sin embargo, ha sido muy renombrada su separación de la modelo y presentadora antioqueña Sara Uribe.



De hecho, en últimos días fue noticia que Uribe revelara que compañeros de Guarín le escribieron tras su sonada ruptura. Y esa misma línea la siguió la Miss Universe Medellín, Valeria Giraldo, quien habló abiertamente de los jugadores que "le han escrito", en un aparente afán por ser sus pretendientes.

Futbolistas tras Miss Universe Medellín

Facebook Twitter Linkedin

Tiene actualmente 23 años y espera ser Miss Universe Colombia. Foto: Instagram: @valeriagiraldotoro

En una reciente transmisión con el 'streamer' WestCol, la modelo fue interrogada por los futbolistas que le han escrito.



"¿Cuántos jugadores del Atlético Nacional te han escrito?", le preguntó el creador de contenido a la modelo antioqueña.



"Uyyy, todos, te lo juro por Dios, ¡Todos!", respondió sin pensarlo.



"Y eso que yo soy hincha del Medellín", añadió.



(Además: Shakira sorprende: inesperada reacción tras foto llorando y la 'pulla' de Piqué).



Luego, más adelante, Giraldo apuntó: "El 'Tino' Asprilla también me escribió".



Tras la reacción de su interlocutor, Giraldo concluyó: "Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo".

Más noticias

DEPORTES