Minuto a minuto de la fecha 9 en la Liga colombiana

Minuto 47. El primer gol del compromiso llegó apenas comenzó el segundo tiempo. Confusión en el área y Arboleda terminó anotándole a Jaguares. Resultado: 1-0.

Información previa:

La jornada 9 del fútbol colombiano, que comenzó el pasado viernes con el triunfo de Equidad sobre Chicó, continúa este domingo con la disputa de tres partidos.



A las 5:30 p. m. América vs. Bucaramanga.

A las 7:45 p. m. Junior vs. Águilas Doradas.

El martes, Cúcuta vs. Cali a las 7:30 p. m.





El viernes, Equidad goleó a Chicó 4-0. El sábado, Patriotas cayó contra Envigado 0-1. Santa Fe venció de visita a Pereira, 1-2.



Alianza Petrolera venció a Medellín 1-0, y Millonarios perdió de local contra Once Caldas 1-3.



Quedó suspendido el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, que aún no tiene fecha de programación.





