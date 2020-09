Minuto a minuto: así va la décima jornada de la Liga

Boyacá Chicó y Cúcuta se enfrentan este domingo en la fecha 10 de la Liga. El equipo motilón gana el partido 0-2.

El primer gol lo anotó Agustín Vuletich., al minuto 41 del primer tiempo. Al minuto 79, Ramos anotó el segundo.



La jornada tiene este domingo los partidos Cali vs. Alianza, a las 4 p. m. Medellín vs. Pereira, a las 6:05 p. m. Y el clásico capitalino entre santa Fe y Millonarios (8:10 p. m.).



La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Jaguares sobre Equidad, 2-0, y el de Once Caldas frente al Nacional, 2-0.



El sábado, Bucaramanga y Patriotas empataron 1-1.

Envigado venció a junior 1-0.

Y Tolima superó al América 1-0.



DEPORTES