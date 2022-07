El Ministerio del Trabajo les dio un duro golpe a las aspiraciones de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) de negociar un pliego colectivo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y con la Dimayor.

Mintrabajo expidió este lunes una resolución en la que decidió archivar la queja de Acolfutpro, presentada el 10 de octubre de 2019, en la que argumentaba que tanto la FCF como la Dimayor se habían negado a negociar. Sin embargo, le concedió a la asociación los recursos de reposición y apelación.

Acolfutpro dice que no hay garantías con este gobierno



Al respecto, Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, le dijo a EL TIEMPO: “Nosotros no hemos sido notificados de la resolución, que no está en firme, y cuando lo hagamos, presentaremos los recursos de reposición y apelación para que los resuelva el nuevo gobierno, porque es evidente que con este no tenemos garantías”.



Cabe recordar que González Puche estaba en una terna como posible ministro del Deporte, junto a la medallista olímpica María Isabel Urrutia y a Javier Suárez, exdirector del IDRD.

Acolfutpro presentó en septiembre de 2019 un pliego de peticiones a la FCF y a la Dimayor para regular la actividad del fútbol.



Entre las peticiones estaban la regulación del calendario y los periodos de descanso, en la que solicitaban que los torneos no terminaran después del 10 de diciembre; concertar el Estatuto del Jugador, el Código Disciplinario y la minuta única de contrato laboral, y la realización de una Liga Femenina con una duración que les diera estabilidad laboral a las futbolistas.



Además, solicitaban pólizas complementarias de salud, respetar las 72 horas de descanso, no programar partidos en ciudades con altas temperaturas antes de las 5 p. m.



Otras peticiones fueron la participación sobre los derechos de televisión, un partido anual de la Selección Colombia en favor de Acolfutpro, dos reuniones anuales con los integrantes de las selecciones masculina y femenina en su lugar de concentración, la concertación de un número de entradas para los partidos del torneo local y de las selecciones y un protocolo contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género.



El pliego fue rechazado por las dos entidades, con el argumento de que ninguna de las dos ejerce como empleador de los jugadores.



Sin embargo, Acolfutpro replicó al decir que, si bien no son quienes elaboran los contratos, sí regulan la actividad en el sentido del diseño de los campeonatos, la programación de las fechas de vacaciones y de los calendarios de competencia.

Las razones de Mintrabajo para rechazar la queja



Inicialmente, Mintrabajo había acogido la queja y en febrero de este año anunció que la investigación seguía en firme, momento en el que la Federación y la Dimayor presentaron el recurso de apelación. Ahora, la decisión favorece a las entidades que manejan el fútbol colombiano.



En la resolución, el Ministerio remarca dos cosas: una, que Acolfutpro no tiene registro sindical, y dos, que la FCF y la Dimayor no son los empleadores de los futbolistas, por lo cual, no se dan las condiciones para comenzar una negociación directa y que esas solicitudes deberán presentarse a cada club.



