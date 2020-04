Minsalud abre posibilidad de que no haya fútbol en Colombia este año

Fernando Ruiz, ministro de Salud, abrió la posibilidad de que este año no se pueda jugar fútbol profesional por culpa de la pandemia del covid-19.



Cabe recordar que los torneos de Dimayor están suspendidos desde el pasado 12 de marzo y que la entidad presentó la semana pasada un protocolo para tratar de reanudar actividades, pero sin público en las tribunas.

Sin embargo, el anuncio del presidente Iván Duque de que no haya espectáculos públicos durante 18 meses complica la posibilidad de eso, y así lo ratificó Ruiz, en entrevista con Vicky Dávila en Semana.



(Le puede interesar: Las ligas virtuales, a cubrir la ausencia del deporte)



"No es que no vaya a haber fútbol, sino que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera el fútbol es absolutamente complejo para la contención de la epidemia", señaló el ministro.

"Me la ponen muy difícil porque es echarme encima a todos los hinchas del fútbol", agregó Ruiz, y dijo que el contacto físico entre los jugadores es un factor adicional que complica el panorama de regresar pronto a la actividad.



"Tristemente, este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año de no fútbol", aseguró.



DEPORTES