¿Jugar la Liga a puerta cerrada? Esto responde el Gobierno

El fútbol colombiano sigue en vilo por la imposibilidad de reactivar el campeonato por cuenta del coronavirus. Mientras los dirigentes se reúnen para buscar soluciones, el Ministro del Deportes, Ernesto Lucena, habló del diálogo que tuvo al respecto con el presidente Iván Duque.

La reunión en Palacio fue el pasado lunes, y este martes Lucena comentó detalles de ese encuentro. Aseguró que se trataron tres temas, salud pública y mental,

Liga femenina y liga masculina.



En cuanto a la liga masculina, comentó: "La Dimayor estaba próxima a pasarle una propuesta al Ministerio del Deporte sobre cómo jugar a puerta cerrada; en eso el Presidente y yo hemos sido coherentes en que tenemos que tener el tema de salud bien decantado, el tema de los jugadores, cuántas pruebas hay que hacerles a ellos y al entorno. Por ahora reactivar el fútbol se ve difícil. La salud de todos está por encima de todo", dijo Lucena en declaraciones al programa Blog Deportivo de Blu Radio.

En cuanto a esa posibilidad concreta de jugar a puerta cerrada, Lucena agregó: "Sabemos la dificultad que trae no estar jugando, hay que mirar alternativas y hay que ser creativos. Tenemos que mirar cómo ayudar a que se reactive la Liga", agregó.



Sobre la liga femenino, Lucena dijo: "Él quería enterarse de manera proactiva qué ha venido sucediendo. Sabe que el ministerio apoyó y tenia los recursos listos, pero con todo esto no sabemos cuándo habrá torneos. Los recursos siguen ahí".



El otro punto que sostuvo Lucena con el presidente Duque fue sobre la actividad física. "He estudiado cómo después de estas semanas que se vienen podemos reactivar la actividad física al aire libre. Pensamos diferentes propuestas que se han hecho en otros países, distanciamiento, ojalá en parques públicos, es procurando la salud mental y la actividad física".





