La advertencia de Mindeporte a Dimayor por protocolo del covid-19

Con bastante sorpresa se recibió la noticia de que la Dimayor dio vía libre a los clubes para elegir la empresa que hará los tests dentro del protocolo para la reactivación del fútbol colombiano. Ante esta decisión, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, fue claro.

La Dimayor, junto a la Federación de Fútbol, había abierto una convocatoria para que las empresas interesadas pudieran postularse para ser elegidas. Para ello se designó un comité de vigilancia conformado por dos médicos (Mauricio Serrato, del Ministerio del Deporte, y Gustavo Pineda, de la Federación de Fútbol) y los directivos jurídicos y financieros de la Dimayor y de la Federación; además de dos dirigentes.



Sin embargo, la asamblea, realizada el pasado sábado, dio libertad para que cada equipo por su cuenta elija el laboratorio que aplicará los protocolos, pero este debe estar certificado por el Ministerio de Salud. Los recursos saldrán de la Dimayor, según confirmaron algunos dirigentes.



El ministro de Deportes, Ernesto Lucena, habló este lunes sobre esta decisión e hizo una advertencia clara a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol.



"Tanto que nos dijeron que nos demoramos mucho, pero la cantidad de protocolos que teníamos para aprobar era alta. Pero nosotros sí esperábamos que, una vez se aprobara por el Gobierno, estuviera rápidamente definido para tener vuelta del fútbol en Colombia. Me he enterado que ahora parece que quieren que cada equipo tenga sus propios protocolos. Inmediatamente llamé al ministro de Salud y me dijo: 'Ningún protocolo se puede salir de lo que ya está designado por el Ministerio. Y si ellos lo van a hacer individualmente, tiene que ser corroborado con Ministerio de Salud primero, después vigilado por cada Secretaría de Salud local donde están los equipos comenzando sus entrenamientos", dijo en el Vbar, de Caracol Radio.



Y enfatizó: "Tienen que preguntarle al Ministerio de Salud si eso es viable, la premisa fundamental es que se haga bien, con el mayor profesionalismo y con todo lo que estandarizó el Ministerio de Salud para el fútbol colombiano. Esperemos a ver la decisión de Dimayor, pero repito que esa decisión es muy importante desde la Federación con el Ministerio de Salud".



Finalmente le lanzó una pulla a la Dimayor y la manera en que está dividida en un momento tan difícil, lo que demora el regreso del fútbol colombiano.



"Cuando una institución como la División Mayor del Fútbol Colombiano tiene tantas aristas y tantos resentimientos, sucede lo que estamos viendo. No estamos agilizando procesos, estamos cambiando lo que se había previsto desde el principio con una empresa, ahora dicen que varias. Está en el campo de ellos, el Gobierno ya hizo lo que tenía que hacer. Lo único que esperamos es que se cumpla el protocolo del Ministerio de Salud y que el fútbol arranque lo más pronto posible", concluyó.



DEPORTES