La situación generada en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, el sábado en el fútbol de ascenso, ha generado todo tipo de reacciones y anuncios, no solo del gremio del deporte sino de las altas esferas del gobierno.



El ministro de Deportes, Guillermo Herrera, es uno de los que ha manifestado su indignación por lo sucedido en el partido de la B que determinó el ascenso del Unión Magdalena a la A, con un insólito gol en el minuto 96.



"¡El fútbol tiene que cambiar! Entre esto y la denuncias por el manejo de los derechos deportivos de los jugadores, exigimos que Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol presenten garantías de manejo transparente", dijo en su cuenta d eTwitter.



Sin embargo, su posición es más vehemente para que esta situación no pase de agache.



Ante la Fiscalía

"Lo que presenciamos los colombianos no puede ser menos que indignante, es una vergüenza nacional, internacional, y es un hecho que nos preocupa mucho y que refleja algo en lo que hay que tomar cartas y se debe resolver. Esperamos que la Dimayor y su comité resuelvan muy rápido", dijo el Ministro en declaraciones al periodista Oswaldo Hernández de las Patria de Manizales.



El ministro agregó que desde su despacho solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que se ponga al frente del tema para determinar si hubo corrupción.



"Este deporte no puede ser manchado con actos como los de ayer (sábado) donde posiblemente pudo haber acciones calificadas incluso como actos de corrupción que tendrá que evaluar la Fiscalia, como lo solicitaremos mañana (lunes) a la Fiscalia General de la Nación. No puede ser que se juegue con los hinchas y los valores de la sociedad", agregó el ministro.

Cartas en el asunto

Fuentes consultadas al respecto en la Fiscalía General aseguraron que la entidad puede iniciar indagaciones sobre el caso de oficio, es decir, por su propia cuenta.



Los testimonios del gerente de Fortaleza, que aseguró que hubo corrupción y trampa, y del DT, que entre lagrimas dijo que los habían robado, podrían ser suficiente material para que de oficio la Fiscalía decida poner el ojo sobre el delicado tema.



La Fiscalía podría. igualmente, abrir una indagación sobre el caso a través de una denuncia que reciba de una persona o entidad.



DEPORTES