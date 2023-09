El lunes, antes de la asamblea extraordinaria de la Dimayor, los dirigentes del fútbol colombiano tuvieron un encuentro con la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, para hablar sobre el futuro de la Liga Femenina.



Se trató del primer encuentro entre las partes. El Ministerio insistió en su idea de que las futbolistas tengan dos competencias en el año 2024, tal como ellas mismas han venido reclamando. Desde la Dimayor ven dificultades de orden económico y de calendario para cumplir ese propósito.



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra explicó los detalles de esta reunión con la Dimayor. Insistió en la voluntad del Gobierno Nacional de apoyar el desarrollo de los dos campeonatos al año y dijo que se agendará una segunda reunión en la que ella espera haya conclusiones específicas respecto a su iniciativa.

El Gobierno insiste en dos torneos



¿A qué conclusión llegaron con la Dimayor?

El tema de ese primer encuentro, de esa primera reunión, era saludar a los presidentes, que me contaran las necesidades y las inquietudes y reconocer un poco el trabajo que se ha venido haciendo; es importante para el país entender que desde el Gobierno Nacional estamos en un ánimo de dialogo, concertación y construcción y por eso, si bien es cierto que hemos venido teniendo una percepción positiva frente al fútbol femenino, en ese ánimo constructivo reconocemos que los equipos han generado el apoyo, pero lo que queremos desde Gobierno Nacional, ya que hay una liga que sigue siendo corta pero que ha cumplido, lo que les dijimos es que necesitamos incrementar el tiempo porque el desarrollo deportivo de las futbolistas merece tener mayor tiempo para que puedan permanecer en competencia.

Liga femenina. Foto: Santiago Saldarriaga / ELTIEMPO

¿Qué plantearon los dirigentes?

Las inquietudes de los presidentes son de orden económico, de cómo generar mayor participación en patrocinios, el tema de lo que implica que los estadios no estén llenos, y el tema televisivo. Fue una reunión amena, agradable, concertada, y la conclusión de este primer acercamiento fue una invitación desde el Ministerio del Deporte a los presidentes interesados en participar en la Liga femenina a sentarnos nuevamente para construir un segundo campeonato con elementos que garanticen el objetivo. Se habló del ánimo del Gobierno de una destinación económica que ya se hizo, prevista para 2024, y en ese orden de ideas mirar esa destinación cómo apoyaría.



¿De cuánto es esa destinación económica?

Es de 8 mil millones de pesos.



El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, dice que 8 mil millones de pesos no es suficiente, que se necesitan alrededor de 30 mil… ¿qué piensa de eso el Gobierno?

Estamos hablando de mirar los costos reales para un segundo campeonato; segundo, seguramente nunca será suficiente la plata, puede ser siempre más, no estamos hablando de costos reales en este momento, pero para nosotros es una cifra importante y por eso dejé sobre la mesa una segunda reunión para que sea algo más real, para conversar, nos interesa garantizar condiciones deportivas a las futbolistas.

Astrid Rodríguez, ministra de Deporte. Foto: EL TIEMPO



¿Para cuándo quedó la segunda reunión?

No establecimos fecha… El presidente de la Dimayor quedó de informarme cuándo se define el cronograma para una nueva reunión. Pedí que fuera lo más pronto posible porque tenemos mucha inquietud de poder avanzar en este tema.



La postura entonces del Gobierno es que haya dos torneo en el año…

Sí, esa es la postura. Garantizar a las chicas equidad en términos de tiempo y preparación deportiva.



La propuesta de ellos es un torneo de enero a agosto por calendario. ¿Qué opina?

Me lo han hecho conocer, pero yo sigo insistiendo en que tenemos que garantizar frente a todos los torneos que tenemos; sabemos que tenemos eventos deportivos pero para nosotros sigue siendo importante que no todas las futbolistas son convocadas y eso nos implica mirar un cronograma que garantice que las no convocadas a estos eventos puedan seguir preparándose. No competir tiene un impacto en la vida deportiva de las deportistas.



¿Qué balance tienen ustedes del torneo anterior? ¿Está cumpliendo la Dimayor con las futbolistas, así sea torneo corto?

Hemos hablado con las futbolistas de que las condiciones que se han venido ganando con el tiempo no lo podemos mirar que es ya, sino que lleva una trayectoria de unos 10 años para que esto se dé, y aunque las condiciones no son las óptimas, han venido mejorando. El Gobierno está en ánimo constructivo, no nos distanciamos, trabajamos por las futbolistas y reconocemos lo que se ha venido ganando y queremos garantizarles mejores condiciones”.





