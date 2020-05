Mindeporte toma decisión drástica para hablar sobre el tema del fútbol

Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, aclaró que para hablar del tema del fútbol solo lo hará con el presidente de la Federación Colombiana de este deporte, Ramón Jesurún.

Lucena le envió una carta a Jesurún, en la que le explica la determinación, sobre la cual se trabajará de ahora en adelante.



"En la actualidad, nuestro país y el mundo vienen afrontando grandes dificultades derivadas de la crisis que genera el Covid 19. Hecho que generó, en Colombia, que el pasado 17 de marzo de 2020, se expidiera el Decreto 417, a través del cual el presidente Iván Duque, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política.



"El virus del COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial, razón por la cual, y en un intento de contener la propagación del virus, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” En el artículo 1°:Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habientes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.



"Medida que ha tenido que ser prorrogada por el Gobierno Nacional dada la actual situación, las curvas epidemiológicas y las recomendaciones de los expertos. Hecho que, entre otras cosas, derivó en la cancelación de eventos deportivos, así como de la Liga profesional de fútbol.



"Desde el inicio de toda esta contingencia y como Ministro del Deporte, mi único y mayor interés ha sido velar por que el deporte sea un instrumento de apoyo y mejoramiento para la sociedad y servir como una herramienta de colaboración y trabajo armónico que garantice las mejores practicas en el desarrollo deportivo, razón por la cual he trabajado de la mano con el Gobierno Nacional, la Dimayor, Los Clubes profesionales de fútbol y demás actores que hacen parte de esta hermosa disciplina deportiva que genera en nuestro país sentimientos de patriotismo, orgullo y respeto.



"Como resultado de lo anterior y dentro de mi gestión he buscado diversas alterativas que nos permitan encontrar escenarios y soluciones propicias para que el Fútbol pueda regresar en el momento en que las condiciones de salubridad lo permitan, pues es el interés de toda una nación que el fútbol regrese a las canchas, pero también debemos garantizar la vida y salud de nuestros deportistas.



"Sin embargo, y teniendo en cuenta los actuales acontecimientos y la premura de muchos sectores porque el fútbol regrese, a pesar de que ya se vienen adelantando las gestiones que permitan hacer esto posible con el cumplimiento de los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud, con quien hemos trabajado de manera articulada, me permito manifestarle Presidente Jesurún, que a partir de la fecha es indispensable que cualquier comunicación, decisión o solicitud se maneje de forma directa y exclusiva entre la presidencia de la Federación Colombiana de Futbol y el Ministerio del Deporte.



"Lo anterior tiene como único fin garantizar un manejo oportuno y responsable de todas las decisiones que para el fútbol profesional colombiano debamos tomar, pues la actual situación derivada del Covid 19 ha generado grandes crisis, así como cambios en nuestra sociedad, que nos obligan a la búsqueda de nuevas soluciones y alternativas, conscientes de la vida, seguridad y salud que se deben garantizar, así como de la reactivación paulatina de nuestras actividades.



"Y es que esta decisión es la más sana y consecuentes con lo dispuesto en el Decreto Ley 1228 de 1995, que en su artículo 36 establece lo siguiente:



Artículo 36º.- Sujetos de inspección, vigilancia y control. Coldeportes ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control, sin perjuicio de las competencias que les corresponda a otras autoridades, en la siguiente forma:



1. Sobre los organismos deportivos, clubes deportivos profesionales que

conforman el Sistema Nacional del Deporte en el nivel nacional y departamental, así

como sobre los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital, distritales y

municipales, para verificar que se ajusten en su formación y funcionamiento y en el

cumplimiento de su objeto a las disposiciones que reglamenten el desarrollo del Sistema Nacional del Deporte y el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física.



"A su vez, en cumplimiento del articulo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, se establece que

Las federaciones deportivas adecuarán su estructura orgánica para atender el deporte

aficionado y el deporte profesional separadamente, y tendrán a su cargo el manejo

técnico y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la representación

internacional del mismo.



"Es por esta razón, que la competencia del Ministerio del Deporte es únicamente frente a la Federación Colombiana de Fútbol, hecho que ha sido decantado a través de múltiples conceptos y pronunciamientos en el tema, toda vez que la Dimayor opera como un ente privado, creado por la federación colombiana de futbol dentro de la autonomía que la ley le otorgó, para manejar su división profesional, mas no hace parte del Sistema Nacional del Deporte por no estar constituido como un organismo deportivo, sujeto de inspección vigilancia y control por parte de este ministerio.



"Con base en lo expuesto, y dada la trascendencia que conllevan todos los temas o

decisiones a través de los cuales se analiza el regreso del fútbol en Colombia, es

indispensable para este Ministerio, manejar canales de comunicación legalmente

permitidos y que garanticen procesos transparentes y responsables, evitando derivar en extralimitación de nuestras funciones o cualquier tipo de tergiversación o contingencia a futuro.



"De antemano, agradezco su comprensión y colaboración, reiterando una vez más que como Ministro de Deporte trabajaré incansablemente para garantizar que el deporte tenga un papel protagónico en nuestra sociedad, aportándole a los colombianos la posibilidad de disfrutar de esta pasión que implica el futbol, pero con la responsabilidad de hacerlo bajo las condiciones de salubridad más optimas, para los jugadores, sus familias y la ciudadanía en general", dice la carta.



