Mindeporte se pone serio y desmiente a Dimayor en caso del Cúcuta

La suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta es un tema de nunca acabar y que en las últimas horas ha desatado varias reacciones, entre ellas, la del Ministerio del Deporte, que respondió el comunicado de la Dimayor.

La entidad señaló que "El club afiliado le informó a DIMAYOR que se encuentra al día con las obligaciones laborales a su cargo y con los aportes al Sistema General de Seguridad Social entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, que corresponde al período objeto de la sanción", dice el comunicado.



Sin embargo, el Ministerio del Deporte respondió el comunicado así:



"De acuerdo con el comunicado expedido por la DIMAYOR, es oportuno manifestar por parte del Ministerio del Deporte , que a la fecha el CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB SA "EN REORGANIZACIÓN", no ha presentado a alguien que acredite el supuesto pago alegado, pues no se han allegado los comprobantes de cumplimientos de las obligaciones laborales a su cargo, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 que así lo demuestren", dice la comunicación.



"Por ello, en el recurso de reposición y de apelación si la decisión de sancionar se mantuvo al organismo deportivo. Así las cosas, si la organización deportiva ya realizó los pagos correspondientes, deberá allegarlos al ministerio para tomar las decisiones correspondientes.



."No obstante, hay una falta proferido a la fecha por esta entidad, cuya decisión si se mantiene. Ahora bien, se aclara que el CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB S.A. "EN REORGANIZACIÓN" tiene la obligación como vigilancia perteneciente al Sistema Nacional del Deporte, de informar al ministerio sobre dichos pagos, pero aún cuando se necesite saber por el club que cursaba una investigación sobre la contra por dicha razón", dijo el Ministerio del Deporte.



