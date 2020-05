El fútbol no volvería en una sede sino en cuatro: MinDeporte

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, entregó detalles de su diálogo con el presidente Iván Duque, en la búsqueda de la eventual reactivación del fútbol colombiano.

"Le llevamos la propuesta del reinicio el 25 de mayo. El presidente quiere que comencemos con fase de entrenamiento individual, con lo que pase con esos entrenamientos se mirará el reinicio. Por ahora, hay que ver parámetros epidemiológicos, entrenamientos individuales, protocolo de Dimayor, deben hacer exámenes; llevaría 20 días comenzar entrenamientos individuales y colectivos", dijo Lucena este viernes.



El ministro precisó que la propuesta que salió de la Dimayor de una sola sede para acoger la competencia no es viable, aunque Cali se postuló para ser sede única. La propuesta es que la reactivación, cuando el Gobierno lo autorice, sea en cuatro ciudades.



"Agradecemos el gesto del alcalde de Cali, pero me parece que una sola sede congestionaría el sistema de salud y la logística. Hemos pensado en cuatro sedes, donde estarían concentrados los equipos", agregó.



Luego precisó: "Queremos evitar la especulación de si el fútbol vuelve ya. Solo es una propuesta".



Por ahora, el fútbol espera las observaciones del Ministerio de Salud al protocolo entregado por la Dimayor.



Mauricio Serrato, coordinador médico del Ministerio, cree que hay revisar bien las fases de los protocolos entregados por la Dimayor. Considera que en muchas ciudades no se pueden aplicar.



El presidente Duque dijo este viernes que quiere esperar otras experiencias, y que por eso la Bundesliga de Alemania será un referente para Colombia.



