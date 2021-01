Inicio de la Liga, en suspenso: Minsalud evaluará por pico de pandemia

Para este fin de semana está programado el inicio de la Liga, en medio de la incertidumbre por las medidas que se han tomado en diferentes ciudades por el nuevo pico del covid-19. Todo está en manos del Ministerio de Salud, que este martes tendrá una reunión de expertos para estudiar el tema, y de los alcaldes locales, para definir si el fútbol colombiano puede arrancar como lo tiene previsto la Dimayor.

La semana pasada fue el Ministerio del Deporte el que le envió una carta al Comité Olímpico Colombiano, en la que recomendó aplazar todas las actividades presenciales grupales y de concentraciones deportivas por lo que resta de enero. Sin embargo, el ministerio aclaró que el fútbol profesional cuenta con la autorización vigente para iniciar su actividad.



No obstante, la decisión para el arranque de la Liga dependerá del Ministerio de Salud, que evaluará el tema en una comisión de expertos, pues se atraviesa el segundo pico de la pandemia. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aclaró que la decisión también depende de cada alcaldía, de acuerdo a las disposiciones que existen y a eventuales autorizaciones.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, manifestó la semana pasada que tiene toda la confianza en poder arrancar la Liga sin contratiempos, y que tienen todo listo para que así sea. Pero ahora esperan lo que recomiende o decida el Ministerio de Salud.

En el caso de la capital, Santa Fe y La Equidad no tienen problema para disputar la primera jornada porque arrancan de visitantes. Pero Millonarios sí, debido a que es local y el estadio El Campín se somete a adecuaciones (así como Techo), y, además, el escenario queda en zona de restricción ordenada por la alcaldía de Bogotá, en este caso en la localidad de Teusaquillo, que inicia hoy su cuarentena hasta el 21 de enero.



“Las localidades en las que se encuentran los estadios están en cuarentena.

Esperemos las fechas de la Dimayor, pero es claro que El Campín y Techo no podrán ser utilizados”, dijo Blanca Durán, directora del IDRD, a EL TIEMPO.



Desde el club embajador dijeron a este diario que buscan la posibilidad de jugar el primer partido en Manizales, contra Envigado, ante la negativa que recibieron de Tunja. Confirmaron que exploraron la opción de aplazar este primer partido, pero desde la Dimayor les respondieron que no era posible por el calendario.



En cuanto a Cali, las buenas relaciones del Deportivo Cali con la alcaldía de Palmira permitirían que no haya restricciones para el primer partido, que será de local contra Jaguares. Aunque dependiendo de las directrices del Minsalud. América, por su parte, inicia de visitante contra Patriotas.



Sin embargo, en la Administración Municipal de Palmira se hará el miércoles la habitual reunión de la Comisión de Fútbol en la que se hablará de ese y otros aspectos relacionados con la competencia.

En Medellín, el Instituto de Deportes (Inder) tiene cerrados sus escenarios hasta hoy, pero no se han dado nuevas disposiciones. Por ahora se mantienen en firme los partidos de la Copa Colombia del DIM contra Junior, de mañana, y el del fin de semana de Nacional contra Santa Fe, en Liga.



Los equipos también están pendientes de la asamblea de la Dimayor de este jueves, en la que estudiarán posibles cambios al calendario, luego de las quejas de equipos como Jaguares por el orden de los partidos.



