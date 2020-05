Contragolpe de Mindeporte: solo hablará con Jesurún

La decisión del Ministerio del Deporte de sostener únicamente contactos de manera directa con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, excluyendo de la conversación sobre la reanudación de la liga de fútbol profesional al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y a sus clubes, terminó de sacudir el intenso partido político que se vive desde el jueves pasado con reuniones con el senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y la alocución del presidente de la República, Iván Duque.



La carta del Ministro Lucena al presidente de la Federación, Jesurún, al parecer, fue enviada el sábado en la mañana, según afirman comunicaciones enviadas por algunos de los presidentes opositores a la gestión de Vélez.



Otros presidentes, también consultados por EL TIEMPO, que lo publicó así ayer en la tarde en su edición de Internet, afirman que la carta se tramitó después de la reunión que se sostuvo desde las 11 de la mañana entre los clubes de la mayor y Mintrabajo, en la que los equipos hicieron nuevos señalamientos en contra de los Ministros Lucena, y Salud, Fernando Ruiz. El anuncio de presidente Duque el domingo pasado y la carta de Mindeportes ayer suceden al anuncio que hizo el senador Uribe de que creía que el torneo de fútbol se podría reanudar en la primera semana de julio en contravía a las fechas propuestas por el Gobierno (entre agosto y septiembre). Duque señaló el domingo que “no se trataba de presiones ni mucho menos de actitudes políticas y que había que tomar decisiones basados con rigor científico”.

El encuentro del sábado con el Ministro de Trabajo se pactó para tratar asuntos laborales generados por la crisis del covid-19, que tiene suspendidos los partidos de la Liga.

Fue allí cuando el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, le pidió a Cabrera que fuera el “correo social” de los clubes con el Gobierno, pues sentían que el ministro del Deporte le “ponía palos a la rueda” de la pronta reanudación del fútbol. Ferreira también le dijo al ministro del Trabajo que los clubes sienten que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está haciendo una dilación a los protocolos sanitarios que Dimayor presentó.

“Yo sí le dije eso al ministro Cabrera. Lo pedí más como una ayuda de su propia gestión. Es cierto lo que le dije del ministro de Salud y su dilación con nuestros protocolos. Si el ministro del Deporte nos dijo que habíamos sido los primeros en presentar los protocolos sanitarios para el regreso a la actividad, cómo es posible que el viceministro de Salud (Luis Moscoso), el jueves pasado, en la reunión con Álvaro Uribe, nos haya dicho que no los habían leído todavía”, declaró.

Varios de los presidentes asistentes a la reunión le confirmaron a EL TIEMPO que el ministro Cabrera, tras oír eso, dejó en claro su solidaridad, pidió respeto por los ministros de Salud y del Deporte y advirtió que él era parte del Gobierno y que su presencia en ese encuentro era la demostración de la importancia que el fútbol tiene para el Gobierno Nacional.



¿Y la reunión con Uribe…?

Varios presidentes de los clubes consultados por EL TIEMPO, entre ellos algunos opositores a la gestión de Vélez en la Dimayor, afirman que la decisión de Mindeporte de sostener únicamente conversaciones con Ramón Jesurún es lo más indicado.



El propio Ferreira confirmó que el expresidente Uribe fue quien propuso la reunión del jueves pasado. “En la opinión pública están responsabilizando a Jorge Enrique Vélez de la carta del ministro Lucena, como consecuencia de la reunión con el expresidente Uribe. Pero eso no es así. La absoluta verdad es que Uribe fue quien nos buscó. Incluso, la invitación nos llega a través de una carta de la Federación”, dijo.



Tulio Gómez, presidente del América, dijo: “Es normal que sea la Federación la que se entienda con el Ministerio del Deporte. Algunos lo ven como algo negativo y de politiquería, pero nosotros lo vemos como algo normal”.



Otro presidente de equipo, que pidió no ser identificado, agregó: “Lo que pasa es que con las reuniones con los ministros y con Álvaro Uribe, Ramón Jesurún habla, pero no se compromete”.



De otra parte, otro de los dirigentes consultados fue enfático: “Es una carta directamente para que Ramón responda por el sector. Es lo más entendible. El tener un único canal de comunicación es para evitar ruidos, e incluso, el irrespeto que se pudo haber dado por algunos otros presidentes a varios Ministros de Estado”.



