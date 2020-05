Mindeporte ve viable el fútbol en una sola sede

El anuncio de que el fútbol profesional colombiano podría volver a competencia entre agosto y septiembre trajo algo de seguridad a los clubes, que no tienen actividad desde el 12 de marzo. Pero el proceso para regresar aún es largo y depende de las directrices del Gobierno.

Una de las alternativas que se manejan para reanudar la Liga es jugar en una sola sede y concentrar a los equipos. Ernesto Lucena, ministro del Deporte, considera que esa posibilidad es viable. Esto dijo Lucena, en entrevista con W Radio.



El protocolo presentado por la Dimayor. “Es un protocolo bien hecho, tiene todas las características que uno esperaría desde el punto de vista científico y deportivo y que lleva a que los jugadores tengan protección, que es lo que nos interesa. Ahora viene la retroalimentación, eso tomaría unos 20 o 30 días, y luego, 28 días adicionales para hacer todos los controles. Todo depende de la curva epidemiológica, el Ministerio de Salud es el que toma la decisión y si ve que tenemos una situación positiva, entraríamos gradualmente”.



Jugar en una sola sede. “Desde el punto de vista deportivo es una buena solución. En Estados Unidos lo han hecho en otros deportes. Tocaría mirar la ciudad y el Ministerio de Salud tendría la palabra, por lo menos para terminare el primer torneo en una sola ciudad”.



¿Partidos con público? “Este año vemos muy difícil que haya espectáculos a puerta abierta, el presidente Duque ha sido enfático. El torneo se haría a puerta cerrada”.



Los controles. “Esos 28 días de los que hablamos son para tener la certeza que todos los jugadores tienen prueba negativa. Los que dieran positivo no pueden estar en el campo y habría testeo postpartido, sería selectivo. El uso de tapabocas no está establecido en el protocolo. La sudoración y la exhalación a tan corta distancia también generan una preocupación, pero por eso se haría el testeo”.



Quién cubre los gastos. “Fuimos claros con Dimayor, los recursos de ellos. Los equipos que no tienen recursos para hacer esos arreglos en sus estadios tendrán que hacerlo a través de Dimayor o de las ciudades que albergarían los partidos”.



Qué pasa con los otros deportes. “Así como se le da la atención debida al futbol, individualmente a cada federación les estamos pidiendo sus protocolos. Hay deportes que no son de contacto y que podrían volver a puerta abierta más pronto. Podrían comenzar con los élites y de ahí, toda la cadena del deporte hasta los semilleros. Lo otro, que la industria del deporte se ha visto muy afectada. Una vez podamos reiniciar actividades, será el ministerio el que incentiva torneos nacionales desde el punto de vista competitivo y recreativo”.



