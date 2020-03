Mindeporte pide que el fútbol vaya por TV abierta durante alerta

El desarrollo del fútbol profesional colombiano también se vio afectado por la amenaza del coronavirus. La novena fecha de la Liga y la octava del torneo de ascenso, programadas para este fin de semana, ya fueron suspendidas.

La decisión se tomó tras el anuncio del presidente Iván Duque de cancelar todos los eventos masivos con la presencia de más de mil espectadores.



Mientras a esta hora la Dimayor estudia si sus campeonatos se suspenden mientras dure la amenaza del covid-19 o si se siguen desarrollando, pero a puerta cerrada, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, planteó una posibilidad: que si el fútbol no para, se transmita por televisión abierta mientras dura la emergencia.

"Este es un caso de fuerza mayor. Si no se aplaza el torneo, si no se suspende, nosotros sí quisiéramos que se le diera posibilidad la gente que está en sus hogares, de llegar a un acuerdo para que el fútbol se viera por televisión abierta", declaró Lucena en el programa 'Centro Deportivo', de Antena 2 de RCN.



"Sabemos que es un negocio de privados, pero hay que trabajar en equipo y ojalá se haga esto para que se beneficien todos los colombianos", agregó Lucena.



Cabe recordar que el representante a la Cámara Ricardo Ferro presentó un proyecto de ley para que al menos uno de los partidos del campeonato vaya por la señal abierta.



Ante esa propuesta, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dijo en su momento: "Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos".



