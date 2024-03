Mindeporte exige a ciudades protocolos de seguridad para autorizar partidos de fútbol

El fútbol colombiano vive un recrudecimiento de hechos de vigilancia protagonizados por barras bravas de diferentes equipos, lo que tiene en alerta a las autoridades nacionales.

En la reciente jornada del campeonato hubo desórdenes en las plazas de Bogotá, Palmaseca y Envigado.

En la capital, hubo enfrentamiento dentro del estadio El Campín entre hinchas de Santa Fe y Tolima. Incluso hinchas visitantes desprendieron y arrojaron sillas de la tribuna lateral norte.

Hinchas de Millonarios generan desórdenes en Envigado.

En Palmaseca un hincha invadió la cancha en el partido entre Cali y Patriotas, por lo que el partido se vio interrumpido unos minutos.

Además, en Envigado hubo hechos de violencia de hinchas de Millonarios que llegaron a la ciudad para el partido de su equipo contra el cuadro naranja.

El panorama de violencia en el fútbol se ha venido recrudeciendo en las últimas semanas, en las que además han existido amenazas a futbolistas y entrenadores por parte de barras bravas.

Ministra exige protocolos

Invasión de cancha y disturbios en el Estadio de Palmaseca en el primer tiempo del partido por la fecha 12 entre Deportivo Cali 0-1 Patriotas por lo que debió suspenderse momentaneamente mientras la Policía retomaba el control.

Ante toda la situación, el Ministerio del Deporte empezó a tomar medidas desde su cartera. Es por eso que en la circular 004 la nueva ministra de deporte, Luz Cristina López, dio instrucciones a cada una de las ciudades que acogen el fútbol profesional.

La circular indica que las ciudades deben presentar al Ministerio sus protocolos para la seguridad en los partidos de fútbol, actualizados hasta el 20 de marzo.

De acuerdo al análisis de estos protocolos el Ministerio autorizará o no la realización de los compromisos profesionales. Se trata de un procedimiento rutinario del Ministerio, que en cada campeonato exige este informe a cada ciudad sede de partidos del fútbol profesional.

CityTv

"El Ministerio de Deporte tiene la competencia de velar por el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, comodidad y convivencia en el marco de eventos de fútbol profesional so pena de ordenar la suspensión o aplazamiento de eventos deportivos cuando su realización no atienda las normas deportivas, los escenarios no tengan las condiciones físicas y sanitarias adecuadas o cuando no se garantice la seguridad de los participantes o espectadores", dice la circular.

El Decreto 1007 de 2012, en su artículo catorce, otorga al aficionado el derecho a que las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol implementen y mantengan actualizado semestralmente el Protocolo de Seguridad y Convivencia (PSCCF) y los Planes Tipo de Emergencia, Contingencia y Evacuación (PEC) en cada una de sus ciudades.

Invasión de cancha y disturbios en el Estadio de Palmaseca en el primer tiempo del partido por la fecha 12 entre Deportivo Cali 0-1 Patriotas por lo que debió suspenderse momentaneamente mientras la Policía retomaba el control.

En el numera 10 de la circular, se indica: "Que el Ministerio del Deporte, requirió mediante oficio de fecha 11 de enero de 2024, a los Alcaldes, en su calidad de Presidentes de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Colombia, para que actualizaran para el primer semestre del año 2024, suscribieran por las autoridades correspondientes, y allegaran a esta Dirección el Protocolo de Seguridad y Convivencia de su ciudad y el plan tipo de Emergencia, contingencia y Evacuación de su escenario deportivo".

Así las cosas, las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol deberán remitir a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en cabeza del Ministerio del Deporte, los Protocolos de Seguridad y Convivencia en el Fútbol y los Planes Tipo de

Emergencia, Contingencia y Evacuación en cada una de sus ciudades debidamente suscritos y con el pleno cumplimiento de lo regulado en Decreto 1007 de 2012, en las

siguiente fecha: antes del 20 de marzo de 2024.

