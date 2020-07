Mindeporte ve 'difícil' que el fútbol regrese en todas las ciudades

El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, se pronunció este viernes ante la Comisión Séptima del Senado para aclarar en qué va la reactivación del fútbol colombiano. Afirmó que la opción de los clubes de regresar el 30 de agosto con el torneo en todas las ciudades es muy '"difícil".

"Hay una crisis institucional compleja. No tenemos competencia sobre la Dimayor, pero sí sobre los clubes. A veces cuando el Ministerio quiere ayudar a la Dimayor, no lo puede hacer porque no es un ente adscrito al Sistema Nacional del Deporte. Sabemos, a través de Federación, lo que han hecho en las asambleas, que han dicho que se reactivará el torneo a partir del 30 de agosto, es la fecha que tienen planeada, pero lo que tiene que saber el Gobierno y las Comisiones es cuál es el modelo del torneo y dónde lo van a hacer, dependiendo de la curva epidemiológica en esos municipios", dijo Lucena.



El Ministro fue enfático en afirmar que la opción que plantea la Dimayor, de jugar en todas las ciudades, como se anunció tras la pasada asamblea, no es viable en estos momentos.



"Me llegaban noticia de que quieren hacerlo en todo el país, yo eso lo veo difícil, veo difícil que de aquí a un mes vayamos a tener la aprobación, no solo del Gobierno Nacional, sino de los gobiernos municipales, diciendo que podamos tener esos vuelos entre un lado y otro", dijo.



Algunos clubes como América, conocedores de esta postura del Gobierno, ya han impulsado la propuesta de jugar en una región. América propone el Eje Cafetero.



"En eso el senador (Álvaro) Uribe comparte la filosofía y es cómo podemos encapsularlos en una misma región muy cercana donde la curva no esté muy alta y podamos desarrollar el torneo con calma y sin tener a los jugadores viajando por todo el país. Ellos deben elegir presidente el 7 de agosto y les hemos pedido que nos tengan informados de los detalles de sus reuniones", puntualizó.



Por ahora, los clubes avanzan con la fase de entrenamientos individuales. El próximo viernes elegirán presidente de la Dimayor, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.

