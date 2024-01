Mindeporte en desacato: corte obliga cambio del estatuto del jugador

La Federación Colombiana de Fútbol deberá cambiar el artículo 32 del estatuto del jugador tras la sentencia judicial y orden del Ministerio del Deporte.

Dicho artículo, de ahora en adelante, deberá de ajustar los parámetros de la sentencia de la tutela para impedir que inconvenientes económicos entre clubes perjudiquen el derecho al trabajo de los jugadores.

La sentencia

El caso pasó en el año 2022. Acolfutro llevó a la Corte Constitucional una sentencia de una tutela sobre unos jugadores de Atlético Nacional que no pudieron ser inscritos a mitad de ese año porque el club le debía un dinero a Cortuluá.



El magistrado señala que el artículo 32 del estatuto del jugador vulnera los derechos de los futbolistas, pues los jugadores no pudieron ser inscritos por un incumplimiento del club y no de los futbolistas.

La comunicación a Mindeporte. Foto: EL TIEMPO

Se conoció que si bien tenían contrato de trabajo la deuda era de los clubes, no de los futbolistas, que fueron al final los afectados.

La Corte ordenó que en tres meses, a partir de la notificación, se cambie ese artículo 32 del estatuto, pero no se hizo.



Luego de varios derechos de petición al Ministerio del Deporte la entidad no realizó el cambio, no se hizo cumplir la orden y Acolfutpro interpuso la acción de desacato.



La juez de primera instancia, el 22 de enero pasado, conoció el desacato y encontró que Mindeporte ha incumplido la obligación de modificar dicho artículo 32.



El 24 de enero de este año, Mindeporte notificó a la Federación Colombiana de Fútbol y le ordenó modificar el artículo, ajustándolo a los parámetros que se incluyeron en la sentencia de tutela para impedir que inconvenientes económicos entre clubes afecte el derecho al trabajo de los jugadores.



“Que la Honorable Corte Constitucional es una institución de la Rama Judicial del Poder Público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política y que en uso de sus facultades profirió la Sentencia T-464 de 2022 mediante la cual en su numeral 3 de la parte resolutiva ordenó al Ministerio del Deporte lo siguiente:



"Con base en las razones expuestas en esta pro videncia, CONMINAR al Ministerio del Deporte a que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la presente providencia , en ejercicio de sus competencias constitucionales , legales y reglamentarias, adelante la función de control sobre el artículo 32 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, a través de los medios o procedimientos que, en virtud de su autonomía considere pertinentes y teniendo en cuenta lo dispuesto en el fundamento jurídico 121del presente fallo”, dice el documento oficial.



