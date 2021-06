Millonarios ya tiene un rumbo para el futuro de Alberto Gamero

En entrevista con el medio de comunicación ‘Caracol Radio’, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, confirmó la renovación de Alberto Gamero, actual técnico de los ‘embajadores’. El equipo bogotano espera al Deportes Tolima para disputar la final de la Liga del fútbol colombiano de este primer semestre del año.



El primer partido se jugará en Ibagué, mientras el encuentro definitivo se disputará en Bogotá, donde los azules buscan su título número 16.

A pesar de que aún no se han confirmado las posibles llegadas o salidas del cuadro ‘embajador’ para el siguiente semestre, lo cierto es que el buen desempeño del equipo le aseguran la renovación de su técnico. Aunque el presidente de Millonarios tampoco hizo referencia al tiempo de la mencionada renovación, sí dijo que sería por “algunos años” y que quieren “darle mucha fuerza al fútbol base con él".



Alberto Gamero llegó a dirigir a ‘los azules’ en 2019, pues el 10 de diciembre de ese año se realizó su presentación oficial en Millonarios. A causa de la pandemia se suspendieron los encuentros deportivos en el país durante 2020, pero en este 2021 Gamero logró llevar al equipo a la final del fútbol colombiano.



Asimismo, Gamero tiene una larga historia con Millonarios que data de 1988, cuando quedó campeón con el cuadro ‘embajador’ como jugador. Ahora, como técnico, espera disfrutar el triunfo con el equipo y darle la esperada estrella número 16, igualando en títulos al Atlético Nacional.



Cabe destacar que, de ganar la Liga, sumaría a este triunfo muchos otros como entrenador. Al frente del Deportes Tolima, el equipo ‘pijao’ ganó el Torneo de Apertura en 2018, la Copa Colombia en su versión de 2014 con ese mismo equipo, y en 2008 el Torneo de Apertura cuando dirigía el Boyacá Chicó.



Si el cuadro ‘embajador’ logra su estrella número 16, Gamero se convertiría en el tercer entrenador colombiano en coronarse campeón con tres equipos distintos. Los otros dos fueron Gabriel Ochoa Uribe, que ganó con Millonarios, Santa Fe y América, y Luis Augusto García, que lo logró con Millonarios, América y Tolima.



El partido de ida de la final de la Liga, programado para este jueves 17 de junio en Ibagué, no tendrá presencia de aficionados y se jugará bajo el protocolo de bioseguridad estipulado por el Ministerio del Deporte y la Dimayor.



