Un hincha del Tolima agredió este domingo al centrocampista de Millonarios Daniel Cataño, que golpeó al agresor y luego fue expulsado, razón por la cual el equipo capitalino consideró que no había garantías para jugar y se retiró de la cancha, en tanto que el árbitro Wílmar Roldán suspendió el partido.

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el partido de la cuarta jornada del Torneo Apertura estaba a punto de iniciar cuando Cataño recibió un puño por la espalda de un aficionado que logró ingresar al campo burlando la seguridad, al que persiguió y golpeó, por lo que Roldán le mostró la tarjeta roja.



"Esto es el fútbol que nos corresponde a todos, y nuestra seguridad, del cuerpo técnico, de jugadores, está por encima de cualquier cosa (...) Tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad (...) nos tenemos que cuidar los unos a los otros", expresó el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, al árbitro Roldán.



El veterano centrocampista aseguró que la integridad de su "compañero, del fútbol y de todos está por encima de cualquier cosa".

Lo que viene

El artículo 83 del reglamento se refiere a este tema específico: "Constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia las siguientes..."... Dice el numeral i: "si por motivo imputable a sus dirigentes o un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, se niega a jugar o continuar el partido".



Sobre el tema, Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, dijo: "Se tiene previsto que cuando no hay garantías el partido se aplaza", y se apoya en las imágenes de la grave situación en Ibagué para considerar que "después de una agresión como esa y de la agresión al bus, ¿cuáles garantías?".

El partido que estaba pactado para las 6:00 pm, entre deportes Tolima y Millonarios no arrancó como estaba previsto. A segundos de iniciar, el jugador Daniel Cataño fue agredido por un hincha, quien ingresó a la cancha, y lo golpeó en la cabeza.#Deportes #Violencia #Futbol pic.twitter.com/ahzlSG5gNL — PRENSA NEWS CO (@prensanewsco) February 13, 2023



Y agregó: "Aquí hay que dar la discusión, si se confirman las garantías el perdedor sería Millonarios, pero con las imágenes vistas por todos es difícil concluir eso. El agresor viene de occidental, un señor hijo de un empresario, identificado, si eso son garantías pues no falta sino que haya una víctima, que entre alguien con un puñal".

Los puntos

Los términos que establece el reglamento para presentar las denuncias respectivas e de dos días hábiles, no más.



Después de eso hay un promedio de diez para una decisión de primera instancia, después hay derecho a reposición y apelación en los términos del reglamento.



Para los expertos será un caso resuelto en breve. La palabra sobre si las garantías estaban dadas o no es solo cuestión de la Comisión de Disciplina de la competición.



El estadio ibaguereño deberá de ser sancionado y el Tolima olbigado a jugar por fuera de su casa.



En el tema de los puntos eso queda en manos de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor tiene la palabra.

Haciéndose cómplices! No fue solo el desadaptado que golpeó a Cataño, media tribuna lo insultaba y después festejó el ataque. Y luego apedrearon el bus de Millonarios. Que falta de coherencia! Sanción ejemplar al Tolima y su estadio @Dimayor! pic.twitter.com/gGaSRZ4JOs — Pacho (@PachoazulGomez) February 13, 2023



