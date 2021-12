El triunfo era azul. La victoria, el festejo, los puntos eran para Millonarios. Tolima parecía entregado, resignado, parecía que ya se marchaba de El Campín sin hacer daño; las tribunas vibraban, había fiesta, pero Tolima escondía sus garras, su furia. Ya sobre el final del partido apareció con un gol letal, un gol que ese estadio no esperaba, un gol que ese equipo azul no creía, y fue el 1-1 que apagó todo festejo local.



Millonarios no quería nuevas sorpresas, no quería que se le escaparan los puntos. No quería que Tolima se le creciera. Y todo salió mal. O casi mal. Es un empate pero con sabor a derrota.



En todo caso Millonarios buscó su victoria. Y no quería esperar mucho, no quería angustias. Su casa estaba llena, las tribunas azules y alborotadas. El equipo salió decidido a ganar, a pelear el grupo B.



Entonces Mackalister, que estaba de regreso, cobró un tiro de esquina que podía ser cualquier cosa, un tiro de esquina más, pero resultó letal. Silva pateó de pierna derecha, desde el banderín, la pelota tomó el efecto hacia adentro, esa curva peligrosa.



Fernando Uribe la buscó, pero solo engañó, se agachó o se cayó o las dos al tiempo, y detrás suyo estaba una torre, Julián Quiñones, que tan alto como es no pudo quitarse, no pudo evitar el contacto, la pelota le pegó y tomo la ruta del arco, y gol, gol azul, casi gol olímpico, o autogol, se lo dieron a Silva según la transmisión de TV oficial, entonces fue olímpico, pero para la afición valía lo mismo: 1-0 y apenas 8 minutos.



Tolima no estaba muerto. Es Tolima, el campeón, y para demostrarlo apareció Nieto para meter un remate con candela, directo al vertical derecho que custodiaba el portero Ruiz, que no llegó, pero no fue necesario. La pelota picó hacia afuera. Fue una declaración de intenciones.



Pero Fernando Uribe no está para mirar los goles, está para hacerlos y para celebrarlos, y en su estado de gracia casi anota el segundo con un cabezazo que iba a la red y lo evitó el portero, y El Campín se iba a caer, temblaba pero no de miedo sino de euforia.

Este fue el gol de Millos que le dieron a Silva. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Parecía victoria

Tolima, se sabe, no se resigna, no se entrega, sus lances veloces siempre intimidan, así se fueron acercando, de a poco, pero con tiros desviados, pelotazos, juego aéreo improductivo, fuerza sin eficacia. Les faltaba ese detallito de la claridad. Y Millonarios estaba sólido. Eso parecía.



Millonarios volvió del vestuario con un guerrero herido. Felipe Román tuvo un problema de tobillo y no pudo seguir. Entró Perlaza.



El equipo tenía, seguramente, una consigna: no desconcentrarse, no parpadear, que no le pasara lo de otros partidos, que Tolima no se levantara.

Otra vez, todo al piso

Y El Campín vibraba, palpitaba. Y el cronometro andaba. Y de repente apareció Bertel para meter un riflazo al travesaño, de esos remates que se gritan como gol, con la certeza de que fue gol, pero fue palo, y en el rebote, mientras los hinchas se cogían la cabeza y alistaban el segundo grito, la pelota le quedó a Uribe, al más letal, al que no le gusta celebrar de lejos, el que gestó con su trampa el gol de Silva, pero el goleador cabeceó mal, afuera y otra vez las manos a la cabeza, porque contra Tolima ya se sabe que eso no se puede fallar.



Y así fue. Todo se fue al piso al final. Una pelota quieta, un aparente fuera de lugar no sancionado, una salvada milagrosa del portero Ruiz, y un tiro de esquina. Minuto 90. El cobro tolimenese, la turbulencia en el área, un rechazo a medias de Vargas, y Angulo listo para recibir la pelota y sacar su remate y adentro, para el 1-1 que dejó a Tolima encaramado y a Millos aburrido, sin fiesta.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

