Millonarios: el calendario para el segundo torneo del 2021

Apesar de haberse filtrado días atrás y ser desmentido por la Dimayor, este lunes fue confirmado el fixture para el regreso de la Liga Betplay después de la Copa América.

Así será el calendario de Millonarios



Deportivo Pasto vs. Millonarios

Millonarios vs. Quindío

Once Caldas vs. Millonarios

Millonarios vs. Santa Fe

Deportivo Cali vs. Millonarios

Millonarios vs. Medellín

Pereira vs. Millonarios

Millonarios vs. Patriotas

Bucaramanga vs. Millonarios

Millonarios vs. Huila

Jaguares vs. Millonarios

Millonarios vs. Águilas

Millonarios vs. América

Santa Fe vs. Millonarios

Millonarios vs. Junior

Envigado vs. Millonarios

Millonarios vs. Equidad

Tolima vs. Millonarios

Millonarios vs. Alianza Petrolera

Nacional vs. Millonarios



