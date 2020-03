Análisis del 0-0: Santa Fe aguantó y a Millos no le alcanzó

Uno de los equipos del clásico 300, Millonarios, trata de encontrar un rendimiento parejo para conseguir puntos y no quedar tan colgado en la tabla de la Liga. El otro, Santa Fe, más armado y con más tiempo de trabajo, tenía esas mismas prioridades, pero al revés: primero los puntos, porque está en la parte alta de la clasificación, y luego refrescar conceptos de juego. Las dos ideas terminaron neutralizándose y el juego terminó con un empate sin goles en el estadio El Campín.

Millonarios tuvo algunos de sus mejores momentos de la temporada, en el remate del primer tiempo y en el comienzo del segundo. El DT Alberto Gamero, que cada vez que tiene que armar una nómina para la Liga le toca jugar al ajedrez para no tener problemas con el cupo de extranjeros, esta vez prescindió de dos de sus piezas habituales de ataque, Hansel Zapata y el costarricense José Guillermo Ortiz.



Por el lado de Santa Fe, el técnico Harold Rivera mantuvo casi el mismo esquema con el que venía de ganarle bien al campeón, América, con un solo movimiento, pieza por pieza: Kelvin Osorio en reemplazo de Yohandry Orozco. Y se vio mejor en los primeros minutos, cuando no aprovechó un error de Breiner Paz para irse en ventaja: al remate de Diego Valdés le faltó fuerza y Wuilker Faríñez lo controló en dos tiempos. De ahí en adelante, Santa Fe no volvió a llegar con peligro.

Millonarios vs. Santa Fe Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Millos mostró progresos. Primero, más allá de ese y de otro error de Paz al comienzo, no sufrió tanto en defensa. La última imagen que les había quedado a sus hinchas fue el paredón en La Paz, el día que Always Ready puso a prueba una y otra vez los reflejos de Faríñez.



Y no solo se vio mejor atrás, sino que por momentos dio la impresión de que podía hacer más por un partido que comenzó con exceso de roces y faltas, pero que cuando se decidieron a jugar fútbol, el que mejor se vio fue el azul.



El problema es que en el esquema que planteó Gamero, los delanteros no remataron prácticamente al arco, más allá de una opción de Cristian Arango que pasó por un lado del poste, en el remate del primer tiempo.

Millos vs. Santa Fe Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Lo que no hicieron los atacantes sí lo tuvieron los defensas y los mediocampistas. El costarricense Juan Pablo Vargas puso a prueba a Leandro Castellanos, con un remate que le salió al cuerpo del portero. Luego, el que lo hizo fue Mackálister Silva.



Además, el árbitro Carlos Betancur, en su primer clásico capitalino, resultó protagonista, para mal. Dejó pegar, luego sacó muchas amarillas, perdonó al menos un par de rojas a Paz y a Andrés Pérez y lo más grave, no vio un penalti, una mano de Kelvin Osorio.



En el segundo tiempo, el arquero se aseguró la placa para la figura del partido con una reacción extraordinaria y parar con el pie un cabezazo abajo del propio Silva.



“Me parece que hubo episodios buenos para los dos equipos. Ellos en el segundo tiempo tuvieron algunas posibilidades”, dijo Castellanos al canal Win Sports +. “Los clásicos se juegan a muerte, dejamos todo en la cancha y jugamos con el corazón. Hay que felicitar al rival por lo que hizo”, agregó.

El remate del partido fue muy parecido al comienzo, ya con Santa Fe controlando el partido y ajustando su esquema defensivo, a tal punto de que Castellanos completó su cuarto partido sin recibir goles. El objetivo se cumplió: los rojos están entre los cuatro primeros. En Millos mejoró el rendimiento, pero la tabla sigue siendo preocupante.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc