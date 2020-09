IDRD dice que Millonarios y Santa Fe aún no pueden usar El Campín

El fútbol colombiano está cerca de su reanudación. Este martes hay partido de la Superliga. El sábado se juega el partido pendiente entre Cali y Millonarios, y el domingo, Pasto vs. Tolima.



Sin embargo, en medio de esta reactivación del fútbol, los equipos de la capital aún no tienen permiso para usar el estadio El Campín, tampoco el de Techo, porque no han pedido el permiso.

Este lunes la directora del IDRD, Blanca Inez Durán, manifestó que aún no recibe el pedido formal de la Dimayor para el uso del máximo escenario deportivo de la capital por parte de Santa Fe y Millonarios.



(Le puede interesar: Meluk le cuenta... (El verdadero problema de James))



"En este momento la Dimayor no ha solicitado el préstamo oficialmente, entonces no tienen autorización. Hemos venido trabajando con los clubes para el protocolo de bioseguridad, ellos han hecho visitas para verificar eso, pero no nos han hecho solicitud oficial y no están autorizados", dijo la directora.



El fútbol profesional se reactivará de forma oficial el 19 de septiembre, que fue la fecha fijada por la Dimayor, sin embargo, los equipos de Bogotá siguen con la dificultad para poder jugar sus partidos de local. El estadio de Techo, donde juega Equidad, tampoco tiene autorización.



(Lea además: Este fue el pelotazo a una jueza por el cual descalificaron a Djokovic)



"Adicionalmente, en el decreto distrital no están los deportes colectivos todavía. Le decimos a la Dimayor que haga la solicitud formal y lo revisamos", agregó la directora.



DEPORTES