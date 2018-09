Aguantaron en la Liga en vísperas del clásico de la Copa Suramericana

Mientras llega la hora de que se encuentren por primera vez en el semestre, en un duelo inédito por la supervivencia en la Copa Suramericana, Santa Fe y Millonarios hicieron la tarea este fin de semana para no quedar descolgados en el campeonato local. Los rojos están metidos en los ocho, con su triunfo 2-0 frente a Boyacá Chicó. Los azules recuperaron algo de lo perdido en casa con una nueva victoria como visitantes, la tercera del torneo, esta vez 1-2 a Jaguares.

En el caso de Santa Fe, la tranquilidad va más por el lado de la tabla de posiciones que por el juego, aunque hay que destacar que llegó a tres victorias consecutivas y que hace ocho fechas no pierde en la Liga. Los goles los siguen aportando los defensas y los volantes. El sábado, el zaguero que se vistió de goleador fue el discutido Héctor Urrego, que primero metió un cabezazo y luego aprovechó un rebote para anotar los dos tantos de su equipo.



De los ocho goles de Santa Fe en el semestre en la Liga, solo cuatro fueron de delanteros (tres de Wilson Morelo y uno de Carmelo Valencia). Otros cuatro fueron de zagueros centrales (dos de Urrego, uno de Carlos Henao y uno de José Moya) y cuatro más de mediocampistas (tres de Diego Guastavino y uno de Luis Manuel Seijas).



El técnico de Santa Fe, Guillermo Sanguinetti, tiene que encontrar fórmulas alternativas de ataque. En la Copa Suramericana tiene déficit de delanteros: Ánderson Plata, que jugó la fase anterior, ya no está en el equipo; Wilson Morelo deberá pagar una fecha de suspensión y no estará mañana y Carmelo Valencia no está inscrito en ese torneo internacional, porque jugó la primera fase con América. Le quedan Rubén Betancourt y Arley Rodríguez, como delanteros en punta, y Hernán Burbano y Jorge Aguirre, para buscar otro tipo de juego.

“Debemos tener en cuenta las ausencias por lesión y sanción… No solamente son las de Carmelo y las de Morelo, también hay jugadores que tenemos lesionados y desde ya vamos a pensar en lo que será el partido del martes”, dijo Sanguinetti tras el triunfo frente a Chicó.



Millonarios vive un fenómeno similar al de Santa Fe a la hora de contar quiénes han sido los goleadores del equipo en la Liga. Los que están más arriba en la tabla de artilleros son César Carrillo, un volante de marca, y Andrés Felipe Cadavid, un defensa central, cada uno con tres goles. Lleva un gol más que su rival histórico en el campeonato.



Las lesiones también han afectado a Millonarios. En Montería, el técnico Miguel Ángel Russo tuvo que armar una nueva línea de recuperación, con Henry Rojas y Stiven Vega, un jugador que había comenzado su carrera como lateral y que acaba de llegar tras una pasantía de seis meses en la B, en Valledupar.

“El equipo está fuerte mentalmente, sabemos cómo se juegan este tipo de partidos y así respondieron. De inmediato a pensar en el partido del martes. Todo lo que juegue Millonarios es importante”, dijo el DT Russo en Montería, tras el triunfo frente a Jaguares. “Los clásicos siempre son importantes, son partidos diferentes y más en torneo internacional. Llegamos bien y sabemos cómo se juegan estas series de ida y vuelta”, agregó el argentino.



El antecedente de la final de la Liga 2017-II favorece a Millonarios. Y si los dos equipos avanzan en los cuartos de final de la Copa Colombia, habría un par de clásicos más en las semifinales de ese certamen. Hay muchas cosas en juego: un título internacional, la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores del 2019. Por eso, con un respiro en la Liga, los dos equipos se meten de cabeza en la Copa.









