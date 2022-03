Una vez más, el fútbol profesional colombiano se estrelló en las competencias continentales. Esta semana, Millonarios y Atlético Nacional, los dos equipos con mayor acumulado de títulos en la historia del país, fueron eliminados de la fase previa de la Copa Libertadores sin siquiera ganar un partido. Su situación, con bemoles particulares, es el retrato de un panorama sombrío que se viene gestando desde hace varios años en el rentado local. Ese que, por ejemplo, en 2021, llevó a que los cuatro equipos instalados en fase de grupos del mayor torneo continental no lograran pasar a la segunda ronda. Y ahora, de nuevo, no presagia un buen desenlace.

Las razones del fracaso en el exterior

Facebook Twitter Linkedin

La decepción de Nacional en la eliminación. Foto: AFP

La sobreestimación del producto local

Desde que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (Iffhs, por su sigla en inglés) publicó alguna vez que la liga colombiana estaba entre las cinco mejores del mundo, el orgullo nacional se desbordó. En términos generales, los análisis mediáticos han girado en torno a ideas como que el torneo local no tiene nada que envidiarle a ligas de mayor nivel, tradición y peso económico, como la brasileña y la argentina. Un despropósito que también ha hecho mella en la perspectiva con que se ve a la Selección Colombia.



En el caso puntual de este año, la excesiva valoración volvió a pasar factura. Millonarios, un equipo que viene compitiendo con determinación en el fútbol local (no en vano es el actual líder), se confió de más en que tiene un estilo de juego claro, impulsado por Alberto Gamero, y dejó de lado que los nombres también suman.



Desde un comienzo, el equipo bogotano no era el favorito de su serie. Ni siquiera lo iba a ser si hubiese retenido a Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Emerson Rivaldo Rodríguez, sus tres grandes salidas para este año. Frente a Brasil, el pentacampeón del mundo a nivel de selecciones y el gran líder del fútbol de clubes del continente americano, siempre se deberá remar contracorriente. Y Fluminense, que fue uno de los equipos que más se reforzó para este año en el Brasileirao, así lo ratificó.



Por el lado de Nacional, la sobreestimación pasó por el poderío de su nómina. Desde 2017, cuando Reinaldo Rueda dejó el equipo, ningún entrenador ha podido sacarle brillo a las grandes figuras que contrata el club antioqueño cada torneo. De nada le sirvió traer este año a hombres de peso como Giovanni Moreno o el propio Alexander Mejía para triunfar en la Libertadores.



En lo que difiere del caso de Millonarios es que Nacional, sobre el papel, sí era el favorito de su serie. Aunque su rival era Olimpia, el decano del fútbol paraguayo, la diferencia económica de sus nóminas y sus últimos resultados le daban cierta ventaja. Sin embargo, los hombres de experiencia de los guaraníes hicieron la diferencia.

Mentalidad, oficio y jerarquía

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del partido Fluminense vs. Millonarios. Foto: AFP

En la prueba psicológica que representa el deporte profesional, parece que los equipos colombianos se han rajado. La concentración y la actitud necesaria para jugar partidos de talla internacional ha estado ausente desde hace rato. El año pasado fue Santa fe el que, por poner un ejemplo, perdió el partido de Copa frente a River Plate, en Argentina, aunque el equipo de la banda cruzada tuviese un jugador de campo en el arco. Y este 2022, Millonarios y Nacional pecaron por la misma falta de carácter.



En el caso de los embajadores, durante el primer partido, la expulsión infantil de Eduardo Sosa sintetizó el comienzo del alud. El penalti que falló Mackallister Silva, el líder del plantel, fue su continuación. Y la cátedra de 'cancherismo' que le dio Felipe Melo, un maestro de las artimañas, a todo el equipo, tanto en Bogotá como en Río de Janeiro, fue su final. Todo, con una nómina de jugadores jóvenes a los que les sobran ganas, pero les falta jerarquía.



Por el lado de Nacional, la anotación que permitió en los primeros siete minutos de la serie fue la primera señal del derrumbe. Después, los goles que falló en Asunción, durante el partido de ida, dieron cuenta de la frialdad que se requiere en citas importantes. Luego, su falta de concentración en los últimos minutos de ese primer juego facilitó el tercer gol que, como se vio en el partido de vuelta, marcó la diferencia. Este jueves, su falta de ambición en la primera mitad, y el error del portero Kevin Mier, en la segunda, certificaron su eliminación.

Hojas de ruta (Planeación y contratación)

Facebook Twitter Linkedin

Nacional, en el primer partido frente a Olimpia. Foto: EFE

Algo está fallando en el diseño de los objetivos de los clubes colombianos y la construcción de herramientas para alcanzarlos. En Millonarios, a decir verdad, el plan parece ser dejar en los muchachos de la cantera toda la responsabilidad. Su meta, según se ha visto, y ha dado a entender el entrenador Gamero con sus declaraciones, es clasificar y, si se puede avanzar, maravilloso, y sino, al menos se intentó. Esa lógica está lejos de compaginar con la historia del club.



En cuanto a la contratación de jugadores, los albiazules acertaron con Montero. Eso no se niega. El tema es que con un arquero de talla y varios futbolistas voluntariosos no es suficiente para triunfar en el exterior. La falta de un goleador la ha sufrido el equipo en todo lo que va del año. Y, aunque hoy por hoy es el líder, el dato de que es el que menos ha marcado de los ocho primeros de la Liga BetPlay no inspira tranquilidad.



Con Nacional se comprueba la idea de que la chequera tampoco asegura el éxito. A pesar de lograr grandes fichajes, el club antioqueño sufrió en la ronda previa de Libertadores por la ausencia de un hombre que le brinde confianza en el arco. El mal momento de Quintana y la inexperiencia de Mier se pusieron de relieve en la eliminación.



En las toldas verdes, las expectativas siempre han sido altas. Es el equipo más ganador de Colombia y piensa seguir siéndolo. Sin embargo, el engranaje para conseguirlas parece ser lo que está fallando. La inestabilidad con la que el equipo enfrentó la serie con Olimpia, con un DT saliente de por medio, así lo demostró.



En Nacional, además, contra Olimpia, las figuras no brillaron. Jarlan Barrera no estuvo lúcido, Jefferson Duque no fue certero y Dorlan Pabón no fue regular. El 'Rifle' Andrade fue el único que mostró algo del peso de su camiseta. Pero no fue suficiente.

Errores puntuales

Facebook Twitter Linkedin

La mala salida de Mier. Foto: AFP

En el fútbol, como en la vida, no hay una fórmula que garantice que no habrá errores. Lo que sí se puede hacer es trabajar las capacidades para reducir su margen. Y en eso es en lo que podrían estar fallando los clubes colombianos. Tanto en la eliminación de Nacional como en la de Millonarios, las fallas individuales fueron fundamentales. Aunque lo más fácil siempre será señalar a quienes quedan en la foto, lo que mejor se puede hacer es mirar con detalle el paisaje completo.



En Millonarios lo saben: la eliminación comenzó en casa. Los dirigidos por Gamero salieron con un ritmo frenético y pusieron a temblar a Fluminense durante los primeros minutos del juego en Bogotá. Después, al minuto 18, Sosa borró con la mano izquierda lo que hizo con la derecha. Y sus estadísticas del día, 1 gol y dos amarillas, vaticinaron lo que vendría en adelante: el fallo de Montero y el penal de Silva. Ya en Brasil, la voluntad no fue suficiente. La serie estaba sentenciada.



En Nacional, la falta de puntería de sus delanteros en el primer juego fue evidente. Además, las limitaciones en defensa lo hicieron encajar un gol tempranero. Ni qué decir de lo letal que fue recibir un gol en el último respiro del juego en Asunción. Este jueves fue Kevin Mier el que, con una mala salida en un tiro de esquina, acabó con el empuje que Nacional traía para el segundo tiempo con el ingreso de Andrade. Tras eso, no hubo mucho qué hacer.

Pelota quieta y error no forzado (Mier). Olimpia pasa factura y empata el partido de vuelta (2-4 global) tras el mejor momento de Atlético Nacional en el partido. pic.twitter.com/fCeUmMin0L — Colombia Analytics (@Colanalytics) March 4, 2022

El sistema del campeonato

Facebook Twitter Linkedin

Equipos de la Liga Betplay. Foto: EL TIEMPO

En medio del fracaso que han sufrido los equipos colombianos en el ámbito internacional, el sistema del campeonato interno parece tener mucho que ver. Desde hace rato se ha dicho que la estructura del torneo del todos contra todos y los cuadrangulares dista de la línea que rige las mejores ligas del mundo. En Europa los torneos se componen de competencias largas en el que gana el que mayor regularidad tiene. En Colombia, el campeón puede ser simplemente el que mejor remata en la fase final. Irónicamente lo que falta en las presentaciones internacionales: remate.



Este año, tras la eliminación de Nacional y Millonarios, son Deportes Tolima y Deportivo Cali, en fase de grupos de Libertadores, y Medellín, América, Junior y la Equidad, en Sudamericana, los llamados a comprobarlo.



DEPORTES