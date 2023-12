Millonarios y Nacional, el clásico es ahora por las contrataciones

Millonarios y Nacional son dos de los equipos más importantes del fútbol colombiano, finalistas del torneo del primer semestre, que ganó el equipo bogotano, y finalistas de la Copa Colombia, que ganó el cuadro verde.

Su rivalidad ahora se traslada al mercado de fichajes, pues ambos equipos son protagonistas de los rumores sobre posibles contrataciones.

Nacional busca refuerzos

Millonarios vs. Nacional Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Atlético Nacional empezó su reestructuración para encarar la temporada 2024 del fútbol colombiano y la Copa Libertadores.



El equipo verdolaga ya anunció la salida de los jugadores Tomás Ángel, Cristian Zapata, Nelson Deossa y Jader Gentil.



Pero además, el equipo también informó sobre la llegada de los dos primeros jugadores: Edwin Torres y Joan Castro.



Torres llega al club verdolaga procedente de Alianza Petrolera. Por su parte, Castro estaba en La Equidad.



En el mercado de los rumores, se dice que Nacional busca a un mediocampista y tiene en carpeta dos jugadores, a Carlos Sierra. de Junior, y a Juan David Ríos, del Tolima. Uno de los dos, o incluso los dos, podrían llegar al cuadro verdolaga.



En Nacional también se ha especulado con el defensor central Bernardo Espinosa, de muy poca actividad en el Girona de España. Y otro central que estaría en su radar es el del Medellín, Joaquín Varela, de gran temporada con el Poderoso.

En la mira de Millonarios

Alberto Gamero Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Por el lado de Millonarios aún no se confirman refuerzos. Sí las salidas de los jugadores Klíver Moreno y Juan David Torres, quienes han finalizado su vínculo con el club. Millonarios también confirmó la salida del portero Juanito Moreno.



Se especula con la salida del lateral Elvis Perlaza, quien no firmaría su renovación y sería seguido por Santa Fe.



Mientras tanto, el equipo está en la búsqueda de refuerzos. Lo que se ha especulado de momento es con el arquero Diego Novoa, que sería uno fijo aunque no ha sido anunciado. Otro que busca el equipo es el lateral y extremo Yerson Candelo.



Candelo sería una muy buena opción para Millonarios, que habría presentado una oferta, aunque desde el entorno del jugador aseguran que tiene otra muy interesante del Junior. Candelo actualmente está el Aucas de Ecuador y llegaría como agente libre.



En los últimos días también se ha hablado de un jugador que pudo hacer diferencia en Deportivo Cali, aunque no en Atlético Nacional, y que ahora estaría regresando de México en busca de una oportunidad. Se trata de Daniel Mantilla, de 26 años y cuyos derechos pertenecen al club azucarero y a Patriotas.

Daniel Mantilla (izq.) falló un penalti para el Cali sobre el final del juego. Foto: Dimayor - Vizzor Image

​Millonarios también ha tenido en la mira a Stiven Mendoza, jugador del descendido Santos de Brasil, pero las condiciones económicas no coincidieron.



Ahora los planes estarían por buscar el delantero en el exterior, el argentino Santiago Giordana, delantero argentino de 28 años, quien viene de Real Garcilaso de Perú, que viene con un registro prometedor: 22 goles en 32 partidos y 2 asistencias.



Otro jugador en el radar del equipo azul es Delvin Alfonzo, lateral colombo-venezolano de Boyacá Chicó que tendría todo listo para llegar al cuadro embajador.



En espera de que las noticias sean oficiales, así está el duelo de fichajes entre los dos históricos del fútbol colombiano.



