Las frases de Gamero reflejan la crisis de Millonarios (opinión)

A Millonarios le ha faltado carácter para asegurar una clasificación que hace seis fechas parecía un trámite y ahora es una angustia que debe resolver en 180 minutos contra Medellín y Alianza Petrolera. Lo de Millos no es normal. Y ni en la cancha ni desde el banco aparecen las respuestas.

Las ruedas de prensa de Alberto Gamero en las últimas seis fechas de la Liga, cuando Millonarios comenzó a rodar escalones abajo en la tabla y en el juego, se repiten en los mismos aspectos: el primero, que el equipo juega a lo que quiere el DT.

“Yo cabizbajo no estoy. Tenemos dos partidos para entrar y dependemos de nosotros mismos. Este partido de hoy y el partido pasado hago la misma pregunta: ¿Tolima nos superó, Pereira nos superó? Esto no es futbolístico, lo que hicieron los muchachos no fue para perder. En todos los partidos generamos opciones de gol”, dijo en Ibagué. Y eso se puede cambiar por Patriotas, por La Equidad.



La única vez que se le vio molesto a Gamero fue después del clásico que perdió con Santa Fe, cuando tanto él como el capitán del equipo, Mackalister Silva, salieron a disculparse. No a pedir perdón, como lo aclaró luego en una entrevista con EL TIEMPO.



El segundo: Gamero insiste en que no hay problemas internos y el Ibagué fue enfático: “No sé cómo explicarles a ustedes que dentro del grupo no hay rencillas, lo que hay es una alegría. Ojalá ustedes puedan ver los entrenamientos, son de alegría, de satisfacción. Estamos en este bache que nos cogió, nos cogió y no nos deja hacer el gol”, declaró.

El día que Millonarios no pudo ganarle a Patriotas, con al menos dos penaltis no sancionados, Gamero dio la clave : “No vayan a tomarlo como que Millonarios no ganó por el VAR, no ganó por el árbitro. No ganamos porque las opciones que tuvimos no las metimos”.



El problema está identificado. Las soluciones, no. Y ya le queda poco margen para evitar que el semestre termine en un enorme fracaso.



El torneo de Ascencio...



José Orlando Ascencio

