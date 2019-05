Millonarios sigue su marcha perfecta: derrotó a Unión 1-0

Con lo justo, sin que le sobrara nada, sin que esta vez tuviera muchas opciones para anotar, Millonarios hizo la primera tarea, ganar: venció 1-0 al Unión Magdalena en El Campín, frente a 15.244 espectadores. Quedó en deuda por no haber anotado al menos un gol más. El cuadrangular A lo domina Deportivo Pasto por eso, precisamente: por un gol más. Por eso, el partido del sábado a las 2 p. m. en Ipiales, será clave para el futuro de ambos equipos.

Millonarios insinuó, al comienzo, que podía arrollar al Unión Magdalena, que tuvo un planteamiento inicial que no le funcionó. El DT Hárold Rivera, conocedor del potencial que tiene Millos por las bandas, decidió armar una defensa de tres y poner carrileros, para tratar de tapar la salida. El experimento fue fatal, porque ni la lentitud de los centrales, ni la ubicación de los laterales, le sirvieron para corregir el problema.

Más bien, Millonarios encontró todo el espacio disponible para hacer daño, en especial por la zona izquierda, donde Juan David Pérez comenzó a ser importante. Primero, le cometieron un penalti que el juez Nicolás Gallo no sancionó, cuando le metieron un manotazo en la cara dentro del área. Y luego, de una jugada suya, nació el primer gol, cuando dejó atrás a Cristhian Subero, enganchó hacia adentro y remató al arco. El portero César Giraldo atajó a medias, con los pies y no con las manos, y dejó un rebote para que Fabián González Lasso anotara el 1-0, a los siete minutos.



“Es un partido que sabíamos que teníamos que ganar, que sumar. Se hicieron bien las cosas”, le dijo Pérez a Win Sports. “Ya estas son finales. Ellos tienen un gran equipo, nosotros pudios concretar y ahora vamos a recuperarnos bien”, agregó.



La efervescencia le duró a Millonarios, máximo, diez minutos más. Rivera corrigió su error sin necesidad de cambiar el esquema que había armado, simplemente, exigiendo a sus jugadores que presionaran arriba, con un esfuerzo físico impresionante. Las comodidades que los azules habían tenido de entrada desaparecieron como por arte de magia.



El equipo de Pinto sintió la ausencia de Mackálister Silva, suspendido tras su expulsión el domingo contra América, pero disponible para el fin de semana. Y también la de Christian Marrugo, a quien el DT decidió dejar en el banco en este partido. Ninguno de los dos reemplazos, Elíser Quiñones y Santiago Montoya, cambiado por Marrugo en el segundo tiempo, cumplieron con lo pedido por el técnico. El primero no dio salida y tuvo un par de remates sin dirección.



Unión Magdalena no sintió la altura. Salvo David Ferreira, que comenzó a llevar a su equipo hacia adelante hasta que los 40 años que ya tiene le pasaron factura y tuvo que ser reemplazado: la falta de aire le ganó al talento que no ha perdido. El equipo tuvo manejo, le quitó la pelota a Millonarios, lo hizo ver incómodo. Pero ese dominio no se transformó en profundidad: esta vez, el portero Wuilker Faríñez no tuvo casi trabajo, como le había pasado en fechas anteriores. La única acción de peligro real, que terminó dentro del arco local, fue invalidada por fuera de lugar de Yulián Gómez en la jugada previa.

Pero si las preocupaciones no pasaron por la cancha, donde sí debe haber muchos dolores de cabeza es en el departamento médico de Millonarios. A las bajas de Luis Payares y de Felipe Jaramillo, que se pierden el resto del semestre, se suma ahora la de González Lasso, que primero tuvo un corte en la cara y luego tuvo que ser reemplazado por Roberto Ovelar. Por lo menos, el sábado pueden volver Silva y Andrés Román, para un partido clave para el futuro: un gol de diferencia puede dejar al equipo sin premio, si se descuida.

Millonarios 1, Unión Magdalena 0

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Jaír Palacios (6), Matías de los Santos (6), Álex Rambal (6) y Felipe Banguero (5); Jhon Fredy Duque (6), César Carrillo (6), Elíser Quiñones (5), Santiago Montoya (4) y Juan David Pérez (7), y Fabián González Lasso (7). DT: Jorge Luis Pinto.



Unión Magdalena: César Giraldo (5), Édisson Restrepo (5), Fernando Battiste (5) y Julio Murillo (5); Cristhian Subero (5), Fabián Cantillo (5), Jhojan Valencia (6) y Yulián Gómez (6); Juan Carlos Pereira (5), David Ferreira (6), y Ricardo Márquez (4). DT: Hárold Rivera.



Partido: regular.



Cambios en Millonarios: Christian Marrugo (5) por Montoya (1 ST), Óscar Barreto (4) por Quiñones (9 ST) y Roberto Ovelar por González (26 ST).



Cambios en Unión Magdalena: Uvaldo Luna (6) por Cantillo (1 ST), Hernán Luna por Ferreira (24 ST) y Ruyery Blanco por Murillo (39 ST).



Gol de Millonarios: González Lasso (7 PT).



Amonestados: Pérez, Carrillo (Millonarios), Battiste, Murillo, Cantillo, Gómez (Unión Magdalena). Expulsados: no hubo.



Figura: Juan David Pérez (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 15.244 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Nicolás Gallo (5).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc