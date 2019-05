Millonarios busca sacarle provecho al triunfo en Cali, contra el Unión

Millonarios enfrentará este miércoles a Unión Magdalena en lo que será su primer partido en condición de local en este cuadrangular. A las 8:00 p.m., El Campín revivirá un encuentro que le dejó buenos recuerdos al azul en la fase todos contra todos, por una goleada de 4-0 a su favor.

Pero este encuentro tendrá tintes diferentes al que se disputó aquel 28 de febrero, también a mitad de semana, aunque fue un jueves. Las bajas son una constante en el azul pues Felipe Jaramillo y Luis Payares están descartados por lesión mientras que Andrés Román y David Silva no lo podrán hacer por sanción.



Según informó el mismo Jorge Luis Pinto, esperarán a Álex Rambal hasta último momento, pero no es seguro que esté en óptimas condiciones y no lo quieren arriesgar teniendo en cuenta los próximos partidos.



Sin embargo en el azul hay recambio para las diferentes zonas del campo. Jair Palacios saldrá como lateral por derecha, si Rambal no se recupera le corresponderá actuar a Breiner Paz. Jhon Duque hará dupla en la mitad del campo con César Carrillo y en el frente de ataque se probó con la dupla Roberto Ovelar (mejorado de su lesión de la planta del pie) y Fabián González Lasso. Si se decide por un solo delantero podría actuar Santiago Montoya o Elíser Quiñones como apoyo en la zona izquierda.



“Tengo la tranquilidad de que todos los suplentes y los que están afuera han jugado, están en ritmo, han jugado partidos de Copa Colombia y tengo confianza en el que sea”, dijo Jorge Luis Pinto.



Mientras tanto, la consigna en el Unión Magdalena es que mientras haya posibilidades, se va a dar la pelea. Los bananeros contaban con quedarse con los tres puntos en casa frente a Pasto, pero tuvieron una tarde para el olvido y sufrieron una derrota contundente.



Aun así, el equipo de Santa Marta no pierde la convicción y las ganas de terminar el semestre cumpliendo le mejor campaña posible.



En esta nueva jornada de semifinales, El Ciclón se mide al favorito Millonarios. En los duelos en Bogotá, a los samarios no les ha ido bien, sin embargo, cada partido es una nueva historia y en esta el grupo de jugadores va decidido a buscar un resultado positivo.



El técnico Harold Rivera aseguró que en este encuentro de visitante, "no vamos a escondernos; en la cancha seremos 11 contra 11 y en lo posible si aprovechamos las oportunidades, se conseguirá el objetivo", señaló el estratega tolimense al servicio del Unión.



La última vez que se enfrentaron por cuadrangulares, fue en Santa Marta: Unión venció a Millonarios 2-1 en el segundo semestre del 2003.



Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Breiner Paz (Alex Rambal), Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo; Juan David Pérez, Christian Marrugo; Roberto Ovelar y Fabián González Lasso. DT: Jorge Luis Pinto.



Unión Magdalena: César Augusto Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Brayan Correa, Abel Aguilar, Jojhan Valencia, Uvaldo Luna, David Ferreira, Juan Pereira y Ricardo Márquez.



Hora: 8 p. m. TV: Win Sports. Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



Julián Bermúdez

Redacción Futbolred



Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Bogotá y Santa Marta