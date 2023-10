Millonarios vs. Unión Magdalena, EN VIVO: siga el minuto a minuto

Millonarios encarriló su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga, luego de sus tres victorias recientes de manera consecutivas contra Huila, Envigado y Junior, nueve puntos de oro para estar en estos momentos adentro de los ocho. Este miércoles juega uno de sus dos partidos pendientes contra Unión Magdalena, en el estadio El Campín (8 p. m. TV de Win +).

Aunque la clasificación no se ha asegurado, en el equipo embajador volvió la tranquilidad porque los últimos resultados han sido satisfactorios. El más reciente triunfo contra Junior fue una dura prueba, pues el equipo salió adelante pese a las numerosas bajas que tenía y apostando a más jugadores de la cantera que no han defraudado al técnico Alberto Gamero.



Millonarios marcha en el sexto puesto con 25 puntos y con una diferencia de +2. No tiene nada asegurado, pues pelea con equipos que le pisan los talones, como Pasto y Santa Fe, noveno y décimo respectivamente, ambos con 23 puntos, mientras que Unión viene atrás con 21.

¡Vamos todos unidos por los 3 puntos! Ⓜ️⚽️🔥



El Hincha @EmbajadorDorado presenta nuestra nómina para enfrentar al Unión Magdalena en El Campín.



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔝 pic.twitter.com/uhKyVtuRlv — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 19, 2023

¡Por los 3 puntos en la capital! 🔵🔴🌪️



Con este equipo el profesor Harold Rivera saldrá a conquistar el Nemesio Camacho el Campin. 🏟️



¡Juntos por la permanenci🅰️! pic.twitter.com/PqSGb4upxo — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) October 19, 2023

