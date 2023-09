Millonarios sigue levantando vuelo en la Liga colombiana y se acerca más al objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El equipo bogotano viene en racha en el campeonato local, donde completa cuatro partidos sin conocer la derrota.



El equipo 'embajador' logró recuperarse del fuerte golpe de perder el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe en la fecha 10 de la Liga; desde aquel juego, el equipo de Alberto Gamero suma tres victorias y un empate, resultados que le permitieron acceder al exclusivo grupo de los ocho.



Alberto Gamero Foto: Gastón Britos. Efe

Malas noticias para Millonarios



Aunque el conjunto capitalino vive un momento dulce, no llegan buenas noticias debido a un nuevo concierto en Bogotá. De acuerdo con el periodista Cristian Pinzón, el partido entre Millonarios y Unión Madalena por la fecha 15 fue aplazado, debido a la presentación que tendrá el canadiense The Weeknd.

Aunque el concierto será el próximo 4 de octubre, el partido no se jugará este domingo, como estaba previsto en el calendario, ya que deben realizar todos los preparativos de la presentación en el ‘coloso de la 57’.



Millonarios vs. Bucaramanga Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Cuándo quedó programado el partido?

Según la información entregada por el periodista citado, la nueva fecha del juego entre el ‘embajador’ y el ‘ciclón’ se disputará el miércoles 18 de octubre a las 8:00 p. m.

A pesar de que la noticia apretará la agenda de Millonarios en la recta final del todos contra todos, el cuadro bogotano podrá enfocarse al 100 % para lo que será el doble partido frente a Alianza Petrolera por los cuartos de final de la Copa Colombia; juegan este jueves la ida en El Campín, y la vuelta será el 5 de octubre en el estadio Daniel Villa Zapata.

🚨Ⓜ️ Ojo. El partido de este domingo entre Millonarios y Unión Magdalena ha sido aplazado, dado que el 4 de octubre se presenta The Weeknd en El Campín. El juego fue reprogramado para el miércoles 18 de octubre a las 8:00PM. — Cristian Pinzón (@Crispinllos) September 26, 2023

HAROLD YEPES

DEPORTES

