Si lo del pasado domingo en Ibagué fue un partido con tintes de final, el de este jueves en El Campín entre Millonarios y Tolima (8:05 p. m. TV de WIn +) lo es aún más, porque puede ser el partido que define el destino de ambos en el grupo B de los cuadrangulares. Para los embajadores no hay mañana, deben ganar; perder sería casi sentenciar la eliminación, y el empate sirve poco.



Millos hizo un gran esfuerzo en Ibagué. Tuvo un digno empate, y eso que estaba con 10 hombres gran parte del partido por la expulsión de Émerson Rodríguez, pero debió haber ganado.



Aún lamentan el penalti que falló Vargas en el último instante. Otra sería la historia si hubiera anotado. Pero falló, así que el quedó con la gran obligación de vencer este jueves, en su casa, con su gente, con el regreso de Mackalister Silva.

Las cuentas azules

Si Millos gana, alcanza a los de Ibagué con 7 puntos, con dos partidos por delante. Pero si pierde, los vinotinto llegarán a 10 y quitarles la final ya será una cuestión más de milagro que de calculadora. Ahora, si empatan, todo sigue igual, solo que a Millos le quedaran dos partidos para recortarle esa diferencia de 3 puntos, con un partido de visitante el domingo contra Alianza, y otro de local contra América. Así que lo mejor será ganar hoy para no correr tantos riesgos.



Ya quedó una vez más demostrado que ese duelo entre ambos saca chispas. Tolima se ha ganado ese rótulo de ‘bestia negra’ porque viene siendo un dolor de cabeza para Millos. Sin ir muy lejos, le gano la última final. Pero en el reciente duelo los embajadores se vieron bien. Apelan a su capacidad de local, a su idea de juego y a la racha goleadora de Fernando Uribe, que lleva 12.



Gamero está motivado. “Veo este grupo entero, convencido de que sí podemos. Ahora es darles la mejor recuperación a los jugadores y pensar que tenemos tres partidos por delante para llegar a la final... Hasta el momento, el punto es bueno; falta ganar el jueves para que sirva”, dijo el DT.

Ilusión de Millos

Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

En Millonarios hay optimismo porque el equipo viene jugando bien, solo que los resultados no le salen como espera. En la primera jornada del grupo pudo vencer al América y terminó perdiendo. Al Alianza le ganó muy bien. Con Tolima todo es parejo.



“La idea es salir a presionar, con líneas cortas, con la idea de juego de posesión, el juego asociativo, y tener en cuenta las transiciones de Tolima, el juego a espalda de los laterales. En Ibagué fue un partido inteligente, lo cambió la roja. Este jueves será otro lindo partido”, dijo el volante Daniel Ruiz en Caracol Radio.



Tolima es un equipo peligroso de visitante. Al Alianza le metió 4. Así que no se le puede dar ventaja. Al fin y al cabo es el mejor de la reclasificación y el actual campeón. Eso sì, llega a Bogotà son dos piezas claves, el defensor Mosquera y el atacante Anderson Plata. Esta será una prueba de fuego para los de Gamero si quieren ir a la final.



En el otro partido del grupo, América recibe a Alianza (6 p. m. Win +). Ambos tienen 3 puntos y opciones.

Convocados

¡#AquíJugamosTodos! 💙⚽️🏟🔝



Ellos son los 19 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el partido de mañana frente a Deportes Tolima en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/CjvqNuxKaP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 9, 2021

Los 18 jugadores convocados por el profesor Hernán Torres para el juego en Bogotá ante Millonarios FC.



¡VAMOS TOLIMA! 🤎💛 pic.twitter.com/4C2EkkSiKj — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) December 9, 2021

