Las medidas de seguridad para la final entre Millonarios y Tolima

La Comisión Distrital de Fútbol anunció este viernes las medidas de seguridad que regirán este domingo, cuando se juegue el partido de vuelta de la final entre Millonarios y Deportes Tolima.

Cabe recordar que el primer juego, que se disputó el jueves en Ibagué, terminó empatado 1-1. El que gane el domingo será campeón y si hay empate, el título se definirá en lanzamientos desde el punto penalti.



Estas son las medidas anunciadas para la final:



En los alrededores del estadio se hará el mismo cierre perimetral que se implementó en la semifinal del torneo, y que permitió garantizar la seguridad y que no se presentará ningún tipo de aglomeraciones en inmediaciones de este escenario deportivo.



Los hinchas del equipo local, previo al partido, podrán instalar sus banderas y “trapos” en el estadio, como símbolo de apoyo a los jugadores, de acuerdo a los horarios establecidos en la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.



No se permitirá el ingreso de público, en cumplimiento a la resolución 777 del 2 de junio de 2020 del Ministerio de Salud que, señala, que este tipo de eventos sólo se podrán realizar si la ocupación de UCI Covid en la ciudad es igual o menor al 85%. La ocupación en Bogotá supera el 96%.



Las directivas de Millonarios Fútbol Club se comprometieron a no realizar caravanas con el equipo, si logran alcanzar su estrella número 16, ni eventos que puedan convocar masivamente a los hinchas y generar aglomeraciones.



“Hacemos un llamado a toda la hinchada del equipo embajador a vivir esta final de manera pacífica y a rechazar cualquier acto violento que se pueda presentar. Estaremos trabajando con los barristas que hacen parte de nuestro programa ´Goles en paz 2.0´ para lograr solucionar, con diálogo, cualquier situación que se pueda presentar. Los mejores éxitos en esta final para el equipo capitalino. Que esa estrella se quede en casa”, indicó, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



El Distrito, a través de los gestores de diálogo, convivencia y las alcaldías locales quienes estarán atentos a prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden público en la ciudad.



Los restaurantes y otros establecimientos comerciales que transmitan el partido, solo podrán funcionar hasta la 1:00 a.m. con los debidos protocolos de bioseguridad. El aforo no puede superar el 25% de la capacidad del lugar.



DEPORTES

Con información de oficina de prensa