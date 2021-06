Confirmado: estas son las fechas de la final entre Millos y Tolima

Millonarios y Deportes Tolima disputarán la primera estrella del 2021. Los azules buscan su título de Liga número 16, mientras los pijaos van por su tercera corona en la primera división del fútbol colombiano.

El plan de la Dimayor es jugar el encuentro de ida este jueves, a partir de las 8 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro.



El juego de vuelta se disputaría el domingo. Ese mismo día vuelve a jugar la Selección Colombia, contra Perú, a las 7 de la noche. Por esa razón, el partido entre Millonarios y Tolima, en El Campín, sería a las 3 p. m.



LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

FINAL IDA



17 de junio



Deportes Tolima vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



FINAL VUELTA



20 de junio



Millonarios FC vs Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Cabe recordar que Millonarios cierra como local debido a su posición en la reclasificación de este semestre. El equipo que dirige Alberto Gamero es primero, con 40 puntos, mientras Tolima es segundo con 37.



DEPORTES