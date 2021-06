Millonarios y Deportes Tolima tienen una cita con la historia

Llegó la hora de la final. Ese instante cuando el fútbol les da paso a los rezos más sinceros. Cuando las plegarias de todo el año pretenden guiar los remates de gol. Es ese momento que se llama la final, porque no hay mañana, porque hoy se define la estrella de la Liga. ¿Será para Millonarios, que logró un empate de esperanza en Ibagué? ¿Será para Deportes Tolima, que no se ha dado por vencido? Que ruede la pelota en El Campín y que entre el fútbol y escoja.

La final se juega de día, y en todo caso una estrella estará visible en el cielo, vigilante, esperando que el mejor de la cancha suba y la atrape para estamparla en su escudo. Millonarios le abriría campo a la 16. Tolima se expandiría a la tercera. Pero las estrellas no se reparten. Debe haber un ganador y un perdedor. Ese es el destino de las finales. Por eso los nervios, por eso la angustia, por eso es que los hinchas cuentan horas, minutos y segundos para que el partido empiece ya, termine ya y se defina ya.



Y aunque no habrá público en las tribunas, esos jugadores no correrán solos, desde cada rincón de Ibagué y Bogotá llegarán los ecos a sus cabezas, esos sonidos que no se han olvidado, esos que les gritan con melodía que tienen que salir campeones, y no como una obligación sino como un clamor de ambas aficiones, de los de azul y los de vinotinto.

La final en la cabeza

Los partidos de ida de las finales sirven para diagnosticar las emociones. Millonarios perdía en Ibagué, sufría, tenía temores, la cara de Alberto Gamero con la mano en el mentón era un mal síntoma; Chicho Arango se fue entre lágrimas, expulsado y dolido porque no estará hoy, cuando más se lo necesita; Fernando Uribe se fue cojeando y prendió las alarmas; Mackalister Silva terminó rengueando, para colmo. Pero como el equipo encontró el empate en el epílogo, recuperó la ilusión.



Gamero respiró hondo, muy hondo, como quien siente que se quita un peso de encima, aunque todavía no se lo haya quitado. Es que ese gol de penalti anotado por Juan Carlos Pereira en el minuto 96 debió revitalizar la confianza de un equipo que ha tenido un camino turbulento, golpeado por lesiones y sanciones y contagios de covid. Fue un gol de liberación. Un gol para soñar. Porque soñar se vale en las finales: soñar no se revisa en el VAR.



“Esto es un envión anímico bastante alto, el empate es el premio al trabajo que hicimos. El equipo está tranquilo, sabemos el compromiso que tenemos porque el objetivo es claro. Esperamos darle esa alegría a la hinchada”, dijo Pereira luego de convertirse en el héroe del partido de ida, consciente de que su gol, su penalti bien cobrado, representa parte de la estrella.



En Tolima la situación fue a la inversa. Lo saben. Los jugadores terminaron ese partido con una sensación que parecía más de ira que de frustración. Es que ganaban con gol de Juan Fernando Caicedo, y aunque el 1-0 era tan mínimo, esa ventaja era su cuota inicial para llegar a El Campín. Por eso la desazón. La rabia con el penalti que consideraron una injusticia. “Es inexplicable, le duele a uno mucho todo el esfuerzo que se hace. Sí, bajamos, pero teníamos el resultado a favor, y que pasen estas cosas es inaudito porque es nuestro año de trabajo, lo que nosotros amamos”, decía el volante Juan David Ríos, indignado.

Gamero vs. Torres

Aunque el fútbol dependa de los jugadores, de sus estados de ánimo y de sus proezas, esta final tiene protagonistas en la zona técnica. Dos viejos conocidos. Dos rivales amistosos. Cada cosa que hacen los equipos en la cancha, lo que han hecho en esta temporada, lleva el sello de su entrenador. Millonarios le debe a Gamero sus ideas de juego, sus principios y su lucha. Él llegó para liderar un proyecto, tuvo y le tuvieron paciencia. Asumió el desafío, contra viento y marea, de promover jugadores jóvenes, muy jóvenes, hechos en la casa.



Millonarios pasó de jugar un torneo de perdedores en diciembre a ser el mejor equipo de la reclasificación. La mano de Gamero ha sido evidente. Ese entrenador que vistió la camiseta azul sabe lo que pesa. Su gran reto es justamente triunfar en un equipo como este, ya lo hizo en Chicó y en el propio Tolima, donde fue campeón. Por eso parte de su corazón es vinotinto. A Gamero se le nota la ilusión en la mirada. Es evidente que palpita esta final, que la siente como única, aunque haya tenido otras. Tiene confianza.



“La llave queda abierta, y nos vamos contentos. El del domingo va a ser un partido muy complicado”, dijo el jueves Gamero, al final del partido, cuando ya había recuperado el semblante de esos 90 minutos de angustia.



Lo que pasa es que enfrente tiene a un técnico que también sabe de finales. Hernán Torres se hizo en el fútbol en el Tolima, donde fue arquero, donde fue asistente técnico y donde tuvo su estreno como entrenador. Sin embargo, sus logros han sido en otras partes: el ascenso del América y el título con Millonarios en 2012. Por eso es que parte de su corazón es azul. Torres también quedó con malestar tras el juego de ida, se le notaba en la voz, contenida pero rabiosa, y en la mirada decepcionada, no por su equipo sino por el resultado. Sabe muy bien que empatar en casa es ceder y dar ventajas, y sin embargo no se va a entregar, promete lucha hasta el último instante. Esa debe ser su última instrucción.



“Es un partido de 180 minutos. La serie está abierta. Quedan 90 minutos. Pese a todo, si Dios quiere que el título sea para nosotros, lo será. Todo lo que se hace en la vida se paga. Nuestro equipo es fuerte, el camerino está muy golpeado”, dijo Torres el jueves. Su misión es recuperar el ánimo de su equipo, reconstruir sus fortalezas para esta batalla.

Alarmas y figuras

Las últimas horas han sido de alarma en Millonarios por sus figuras. Ya perdió a Arango por la roja, y eso es resignar la mitad de la magia. Y hasta ayer tenía en observación a Mackalister Silva, la otra mitad. Lo peor es que el goleador también terminó resentido, Fernando Uribe. Su imagen en TV orando en silencio para que el dolor desapareciera conmovió a los hinchas. Es que jugar sin Uribe es como entrar a la cancha perdiendo. Millos vigila su evolución, y esperan que sus estrellas puedan estar, y en buenas condiciones.



Tolima también está alerta, pero por conocer qué pasa con sus rivales. Que no esté Arango ya es un alivio para ellos. Un problema menos que resolver. Y vaya problema el que se quitaron de encima. Si hay más bajas, o si Uribe y Silva están en media pierna, pues mejor para Tolima, si es que logran sacar provecho de eso.



Esos detalles de nómina pueden marcar la diferencia hoy. Gamero es experto en remendar. Le ha tocado todo el semestre. Y no tendrá problema en hacerlo de nuevo. Confía a ciegas en su plantel. Torres es experto en conocer las debilidades de sus rivales y explotarlas.



La estrategia será el punto de partida para ser campeón, el resto habrá que dejárselo a la concentración, la inteligencia, la suerte, al trabajo de los que ruegan, al milagro, al arbitraje justo y a la prestigiosa épica. Todo eso juega cuando la estrella titila y espera para alumbrar un escudo. ¿Será para Millonarios? ¿Será para Tolima? Llegó la final. Que entre el fútbol y escoja.



Pablo Romero

