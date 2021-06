Hernán Torres mantiene la ilusión de un título con el Tolima

Hernán Torres salió campeón como técnico en Millonarios y ahora quiere hacerlo con el equipo de sus amores, el Deportes Tolima. Después del 1-1 en el partido de ida, ahora espera dar una nueva vuelta olímpica en El Campín, este domingo.

Torres reconoció las dificultades que ha tenido a lo largo del semestre, pero aún aspira a tener el mejor plantel disponible para buscar la tercera estrella para el Tolima.



(Lea también: 'Haremos hasta lo imposible para tener esa estrella': Alberto Gamero)



"Hemos tenido muchas dificultades todo el semestre con las lesiones, pero tenemos un grupo humano muy comprometido. (Yohandry) Orozco ha venido con nosotros y esperamos evolución; lo de (Ánderson) Plata, igual. Vino todo el plantel, los 26 jugadores, tenemos para evaluar y tomar decisiones", dijo Torres en rueda de prensa.



El DT del Tolima señaló cuáles son las virtudes con las que espera conseguir el título: "El orden que tuvo y lo que propuso en la cancha. Lamentablemente no se pudo conseguir el resultado pero me gustó la propuesta que tuvo el equipo en el primer partido de la final", señaló.



(En otras noticias: Silva despejó las dudas: está listo para jugar la gran final)



Torres recalcó su fe para conseguir el objetivo: "Siempre he sido espiritual, un hombre de Dios, he creído en Dios, lo que soy y lo que he conseguido es gracias a Dios, creo en un ser supremo, me lo ha dado todo, la madurez y las experiencias, las tristes y las alegres".



DEPORTES​

